Görme Engelli Futsal Milli Takımı'nın hedefi dünya şampiyonluğu

ANTALYA'da 7 ülkenin katıldığı Görme Engelliler IBSA Futsal Dünya Şampiyonası'nda Türkiye B2-B3 Futsal Milli Takımı, şampiyonluk için mücadele edecek.

Şampiyona öncesinde Kundu bölgesindeki bir otelde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, Dünya Futsal Şampiyonası'na Türk milli takımı olarak çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Sporcuların en iyi şekilde Türkiye'yi temsil edeceğini vurgulayan Sayyıdan, "Hedefimiz turnuvada madalya kazanmak. Madalya almak için tüm gayreti göstereceğiz. Federasyon olarak başarılı bir turnuva geçirip, turnuvanın sağlıklı tamamlanmasını diliyorum. Görme engelliler futsal turnuvası olarak tarihe güzel not bırakmak istiyoruz" diye konuştu.

Federasyon Başkanı Hasan Sayyıdan, yarın başlayacak turnuvada Türkiye'nin yanı sıra, İngiltere, Japonya, İtalya, İspanya, Ukrayna ve Rusya'nın mücadele edeceğini söyledi. Turnuvanın 7 gün süreceğini bildiren Sayyıdan, şampiyonada her takımın birbiriyle karşılaşacağını kaydetti. Turnuvanın sakatlık olmadan, herkesin mutlu olacağı şekilde geçmesini dileyen Sayyıdan, şampiyonada başarıyı hedeflediklerini söyledi. Spor turizminin önemine değinen Sayyıdan, şunları dedi:

"Ülkemizin kalkınması için turizm çok önemli. Turizm olanakları olan ülkenin, spor turizmini önemsemesi gerekiyor. Biz bu yıl içinde 3 tane özel ya da resmi turnuva yaptık. Hedefimiz gelecek yıl bu sayıyı artırarak ülkemize yabancı sporcular getirip, sportif faaliyetlerin artmasını sağlamak."

Sayyıdan, federasyon olarak düzenledikleri organizasyonların ve görme engelli sporcuların kazandığı başarıların medyada yeterince yer almamasından yakındı. Türkiye Görme Engelliler Federasyonu'nun başarıyla önemli ivme kazandığına dikkati çeken Sayyıdan, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda golbolde erkek ve kadınlarda madalya kazanmak istiyoruz. Atletizm, judoda sporcularımız olimpiyata katılacak. Madalya almasını beklediğimiz sporcular var. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 1 ila 3 altın, 4 ila 6 arasında madalya kazanmayı hedefliyoruz" dedi.

Milli takım antrenörü Ali Genç de, Türkiye B2-B3 Futsal Milli Takımı olarak Dünya Şampiyonası'na iki kamp yaparak hazırlandıklarını anlattı. Milli takımın başarılarıyla adından söz ettirdiğini belirten Genç, başarıların artmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Uluslararası başarı anlamında geçmişte dünya 6'ncılığı kazandıklarını hatırlatan Genç, "Dünya şampiyonluğunu istiyoruz. Biz buna takım olarak dünyaları istiyoruz diyoruz, en kötü ilk 3 takım arasında yer almayı hedefliyoruz. Hafif sakatlığı olan oyuncularımız var. Bunlar maç saatine kadar sağlık ekibimiz tarafından hazırlanacak. Turnuvada oynayan oyuncuların yanı sıra göğsünde ay yıldızı taşıyan herkes, görme engelli ve engelli bireyler gibi her bireyi temsil ettiğimizin bilincindeyiz" diye konuştu.

Milli takım kaptanı İsa Akten de turnuvaya iyi hazırlandıklarını ve güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Akten, "Amacımız milli takımı en üst seviyede görmek. Bunun için mücadele vereceğiz. Herkese iyi bir turnuva geçirmesini diliyorum" dedi. Şampiyonanın teknik delegesi Gerry Behan ise turnuvaya katılan takımlara ve sporcularına başarı diledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Basın toplantısında yapılan açıklamalar

Toplantıya katılanlardan detay

