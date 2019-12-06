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Bakan Soylu: "112'ye asılsız ihbar yapana 250 lira ceza" "Acil Çağrı Merkezine 1 Ocak-30 Kasım 2019 ...

İHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Asılsız ihbarlara karşı ceza uygulamasına da başladık. Valiliklerimiz tarafından 250 lira ceza kesilmektedir" dedi.
Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında "112 Acil Çağrı Merkezi Personelleri Hizmet İçi Eğitimi" programı düzenlendi. Antalya'da düzenlenen eğitim programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 112 Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik ile 112 personelleri katıldı.

"60 saniyeye düşmemiz lazım"
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Soylu, tüm acil çağrıları tek numarada toplayan 112 Acil Çağrı Merkezi Sistemi'nin 2005'te pilot il Antalya'da uygulanmaya başlandığını hatırlattı. Sistemin 45 ilde faaliyette olduğunu belirten Soylu, "12 ilimizde bina inşaatı devam ediyor. 25 ilimizde donanım kurulumu başladı. Aydın'da donanım kurulumuna başlama aşamasında, Tekirdağ'da ise henüz ihale aşamasındadır. 45 ildeki uygulamada 7 kurumun acil çağrıları tek numara altında toplanmıştır. Sistem şu anda Türkiye nüfusunun yüzde 76'sına hizmet vermektedir. Diğer illerimizde 112 numarası, sadece ambulans ve sağlık hizmetleri için faaliyettedir. Projeyle ilgili yerli ve milli olarak üretilmiş bulunan yeni nesil acil çağrı yazılımı, bakanlığımız bünyesinde üretilmiş, uluslararası ödüle layık görülmüş bir yazılımdır. Halihazırda çağrı alıcı ve cevaplama süresi geçen yıla göre yüzde 16 kısalarak 2,79 saniyeye, çağrı alıcı görüşme süresi yüzde 1,63 hızlanarak 21 saniyeye, çağrı yönlendirici cevaplama süresi yüzde 24 hızlanarak 5,38 saniyeye, çağrı yönlendirici görüşme süresi de 57 saniyeye düşmüştür. Toplam süre ise geçen yıla göre 3 saniye azalarak 86,98 saniye olmuştur. Burada bizim 60 saniyeye düşmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Yumuşak güç vurgusu
"Sürekli bizden teknoloji almak zorunda olan İran var. Fas, Tunus, Orta Asya'daki ülkeler ve Balkanlar var" diyen Soylu, "Dünyanın birçok yerine ulaştığımız ülkeler var. Geliştirdiğimiz ve başarıyla yürüttüğümüz her model hem bilgimizin hem de alt yapımızın onlara bir vesile ile iletilmesini sağlayabilecek bir sonuç oluşturacak. Bundan daha büyük bir yumuşak güç yoktur. Bunu yapabilme kabiliyetine sahibiz. Nasıl biz yeni nesil yazılımda en iyisini yapmış ve gerçekleştirmişsek daha iyisini yapmak için çabalıyorsak hem çağrı karşılığında hem asılsız çağrıların azalmasında başarılı oluruz. Bazı numaraları bilgi teknolojileri kurumu bize vermekten imtina etmektedir. Orada bir kanuna ihtiyaç var. Burada asılsız çağrıların caydırıcılığını ortaya koyar, çağrıları azaltırız" diye konuştu.

"250 lira ceza kesilecek"
112 hatlarına yapılan asılsız ihbarlara değinen Soylu, vatandaşlara seslendi. Acil durumlar dışında meşgul etmemeleri konusunda çağrıda bulunan Soylu, "Biz burada hayat kurtarmak için saniyelerin hesabını yapıyoruz. Telefonunuzun pin kodunu çözmek istiyorsanız, lütfen bir telefon bayisine gidin ve meseleyi orada halledin. İnanın hayat kurtarırsınız. Dertleşmek için şaka olsun diye, kendini tatmin için arayan var. Her şey var. Buradaki arkadaşlarımız, bu telefonlarla uğraşırken bir vatandaşımızın başına bir trafik kazası gelmiş olabiliyor, bir yangın veya bir kalp krizi vakası olabiliyor. Biz bu asılsız ihbarlara karşı ceza uygulamasına da başladık. Valiliklerimiz tarafından 250 lira ceza da kesilmektedir ancak mesele ceza tahsil etmek değil, hayat kurtarmaktır" dedi.
Soylu, "1 Ocak30 Kasım 2019 arasında 44 ildeki yeni nesil 112 çağrı merkezlerimize gelen toplam çağrı sayısı 39 milyon 216 bin 435’tir. Bu ihbarların yüzde 68’i yani 26 milyon 270 bini asılsız ihbardır. Ayıp ya. 12 milyon 496 bini de gerçek ihbardır. Biz bunu düzeltebiliriz" mesajını verdi.

Deprem gibi felaketler için mobil uygulama
Programda bir sunum gerçekleştiren Başkan Bahadır ise, araçlarda meydana gelebilecek kazada aracın yer tespitini ve araca sesli erişimi sağlayan "eÇağrı" ile engelli bireylere yönelik hizmet sağlayan "Engelsiz 112" projeleri hakkında bilgi verdi. Bahadır, deprem gibi felaketlerde operatör bağlantılarının kopması durumunda hizmet vermek amacıyla "112 Mobil Uygulaması"nın hayata geçirileceğini açıkladı.

ANTALYA

06 Aralık 2019 Cuma

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