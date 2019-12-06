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Rektör Ünal engelli öğrencilerin problemlerini dinledi 43 birimde toplam 206 engelli öğrenci eğitim ...

İHA

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Üniversitede okuyan engelli öğrenciler ile bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Üniversitede okuyan engelli öğrenciler ile bir araya geldi.
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ögke, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Emel Sardohan Yıldırım ile engelli üniversite öğrencileri katıldı.
Üniversite bünyesinde 43 birimde toplam 206 engelli öğrenci eğitim gördüğünü söyleyen Rektör Ünal, engelsiz kampüs, engelsiz erişim hedefiyle yaptıkları tüm çalışmalarda öğrencilerin eğitimsel uyarlamaları, kültür, sanat ve spor etkinliklerine katılımlarında adalet temelli yaklaşımla hareket ettiklerini ifade etti.
Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü öncülüğünde engelli öğrencilerle birebir iletişim halinde olduklarını, onların istek ve beklentilerine yönelik çözümler ürettiklerini belirten Rektör Ünal, yürüttükleri başarılı çalışmalar sonucu 2019 yılı içinde YÖK tarafından üniversitelere verilen ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde üniversite olarak çeşitli kategorilerde ödül almaya hak kazandıklarını ve bu ödülün kendileri için oldukça anlamlı olduğunu ifade etti.
Etkinlikte Rektör Ünal öğrencilerin en iyi şekilde eğitimini sürdürmesi için önerilerine her zaman açık olduklarını dile getiren Rektör Ünal, çalışmalarına tüm birimlerin iş birliği ile aynı gayret ve özveriyle devam edeceklerini belirtti.

ANTALYA

06 Aralık 2019 Cuma

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