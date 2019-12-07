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500 bin yıl öncesinin ilk iskanı Karain Mağarası´nın ziyaretçi sayısı arttı

DHA

TÜRKİYE'nin 500 bin yıl öncesine ait ilk iskanı olan Karain Mağarası´nın ziyaretçi sayısı, 2019 yılı ekim ayı sonu itibarıyla 24 bin 750´ye ulaştı. Mağaranın 4 yıldaki ziyaretçi sayısı, yaklaşık iki kat arttı.

TÜRKİYE'nin 500 bin yıl öncesine ait ilk iskanı olan Karain Mağarası´nın ziyaretçi sayısı, 2019 yılı ekim ayı sonu itibarıyla 24 bin 750´ye ulaştı. Mağaranın 4 yıldaki ziyaretçi sayısı, yaklaşık iki kat arttı.
Antalya'nın 30 kilometre kuzeybatısında, eski Antalya-Burdur karayoluna 5-6 kilometre uzaklıkta, denizden 430-450 metre yükseklikteki Türkiye'de tek Neandertal insan kalıntılarının bulunduğu ve 1994'ten beri UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde yer alan Karain Mağarası'nın ziyaretçi sayısı, 4 yılda yaklaşık iki katına ulaştı. 2016´da 15 bin, 2017´de 17 bin 335, 2018´de 20 bin 590 kişinin ziyaret ettiği Karain Mağarası´nı, bu yıl ekim ayı sonu itibarıyla 24 bin 750 kişi ziyaret etti.
UNESCO Dünya Kültür Mirası kalıcı listesine alınması için gerekli düzenlemeleri tamamlanan mağaraya, kentin tanıtımına katkı sağlaması açısından Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) tarafından hazırlanan 2020 yılı masa takviminde de yer verildi.
500 BİN YIL ÖNCESİNİN İLK İSKANI
Neandertal insanların yaşadığı paleolitik çağdan Roma dönemine kadar yerleşim yeri olarak kullanılan ve 500 bin yıl öncesinin ilk iskanı olarak kabul edilen Karain Mağarası, 160 bin yıl önce yaşamış insanlara ait çene, bacak kemiği, parmak kemiği ve diş kalıntısı buluntularıyla bilim dünyasında heyecan yaratmıştı. 2015 yılından bu yana mağaradaki kazı çalışmalarını yürüten Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Karain Mağarası Kazı Başkanı Prof. Dr. Harun Taşkıran, kazılacak çok alan olduğunu vurguladı. Henüz kazı çalışmalarında bütün olarak Neandertal insan iskeletine rastlamadıklarını belirten Prof. Dr. Taşkıran, bunun nedenini ise o dönemde ölü gömme geleneği olmaması şeklinde açıkladı. Prof.Dr. Taşkıran, ölen insanların olduğu yerde bırakıldığı için yırtıcı hayvanlar tarafından parçalandığını belirtti.
UNESCO YOLCULUĞUNDA ANTALYA
ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ise vakfın 13 yıldır `Memleketim Antalya´ ismiyle çıkardığı masa takviminden söz ederek, "2020 yılındaki temamız UNESCO Yolculuğu´nda Antalya. Yıllardır UNESCO geçici listesinde bulunan değerleri gündeme getirmek istedik ve 9 değerimizi takvime taşıdık. Bunlardan biri de Karain Mağarası. Diğerleri ise Alanya Kalesi, TermessosGüllük Dağı, Aziz Nikolaos Kilisesi, Kekova Batık Şehri, Sagalassos, Perge, Yivli Minare ve Aspendos" dedi.
ZİYARETÇİ SAYISI ARTTI
Merhum Prof. Dr. İsmail Kılıç Kökten tarafından 1946'da keşfedilen Karain Mağarası´nın çevre düzenlemelerinin uzun yıllar yapılmadığını ve bunun da ziyaretçi sayısını etkilediğini anlatan Ege, "Alanda tuvalet, kafe, yürüme yolları ve park yeri olmaması insanların burada zaman geçirmesini engelleyici bir unsurdu. Tabi ki UNESCO kalıcı listeye geçmesi için gerekli kriterler vardı. Özellikle çevre düzenlemeleri. Kültür ve Turizm Bakanlığı burayı ören yeri kapsamına aldıktan sonra gereken düzenlemeler yapıldı. Dolayısıyla ziyaretçi sayısı artmaya başladı. Ama hala hak ettiği düzeyde değil" diye konuştu.
UNESCO'nun kalıcı listesinde yer alması için Karain Mağarası'ndan çıkan ilk bulguların sergileneceği tanzim ve teşhir yeri olması gerektiğini ifade eden Ege, "Bu alan hazırlanıyor. Bu alanı tamamladığımızda mağaranın adının duyulması daha da artacaktır" diye konuştu.
'YAN FLÜT FESTİVALİ HAYALİMİZ VAR'
ATAV olarak Karain Mağarası´nda Flüt Festivali düzenleme hayalleri olduğunu sözlerine ekleyen Ege, "Mağaranın akustiği çok iyi. Antalya´da güçlü bir Devlet Senfoni Orkestrası var. Burada Antalyalılara güzel bir deneyim yaşatmak isteriz. Henüz tam bir hayal ama gerçekleştirmeyi çok istiyoruz" dedi.

ANTALYA

07 Aralık 2019 Cumartesi

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