Gaziantep'te 3 kişiyi öldüren firari 12 yıl sonra yakalandı

GAZİANTEP'te 12 yıl önce çıkan kavgada, Sürmeli Özdemir (37) ile eşi İslim Özdemir'i (33) pompalı tüfekle, otomobiliyle kaçmaya çalıştığı sırada da Cemal Yıldırım'ı (5) çarparak öldürdüğü iddiasıyla aranan Şahin Koçyiğit, Antalya'da çalıştığı inşaatta yakalandı. Üzerinde sahte kimlik çıkan Koçyiğit tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Sürmeli Özdemir, 2007 yılında Eyüp Sultan Mahallesi 102 Sokak'taki evinin birinci katını Ali Koçyiğit'e (35) kiraya verdi. 15 gün sonra da bilinmeyen bir nedenle evin boşaltılmasını istedi. Bu nedenle kiracı Ali Koçyiğit ile ev sahibi Sürmeli Özdemir arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Koçyiğit, kardeşleri Galip, Abdullah ve Şahin Koçyiğit'i arayarak yardım istedi. Tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında açılan ateşle Sürmeli Özdemir, eşi İslim Özdemir ve Ali Koçyiğit yaşamlarını yitirdi. Şahin Koçyiğit, olay yerinden kaçarken kullandığı otomobiliyle Cemal Yıldırım'a çarptı. Yıldırım da olay yerinde hayatını kaybetti. Şahin Koçyiğit ise kaçtı. Olay yerinde yapılan incelemede, av tüfeği, kurusıkıdan bozma bilye atar tabanca ile 7 boş kovan, 7 dolu mermi, 3 av tüfeği kartuşu, av tüfeği fişeği, 2 bıçak ve silah kılıfı buldu.

12 YIL SONRA ANTALYA'DA YAKALANDI

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 12 yıldır aranan Şahin Koçyiğit'in, bir inşaatta çalıştığını belirledi. Ekipler, dün inşaata baskın yaparak, Koçyiğit'i gözaltına aldı. Şahin Koçyiğit, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



ANTALYA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:24

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