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Başkan Ateş: "Gençler milli ve manevi yönden zayıf" Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel ...

İHA

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, "Çok yönlü bir medeniyet buhranının içinde bulunmaktayız. Gençliğimizin milli ve manevi yönden zayıfladığını üzüntü içerisinde müşahede etmekteyiz" dedi.
Ülkü Ocakları İl Başkanları İstişare Toplantısı Antalya'da düzenlendi. 3 gün sürecek olan toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, "Ocak dört duvar, yüz metrekare, beş sandalye, on bardak çay gibi görünebilir. Bayrak bir metrekare midir? Kaç milyon şehit, kaç milyon kare toprak, kaç bin yıllık hatırattır. Başbuğ Alparslan Türkeş 'gençler hepiniz birer Türk bayrağısınız' diyordu. Bizler davasından bir adım sapmadan tekamül eden ve herkesi kucaklayan bir bakış açısıyla Türk milletini sonsuzluğa taşımaya and içen, imkansız görünen hedeflere ulaşma yolunda Türk milletine rehberlik eden kutlu kadrolarız. Türk milletini şanlı mazisinden şerefli geleceğine taşımak, mukaddesatımıza sahip çıkarak mukadderatımıza hakim olmak gibi şuurlu ve yüce bir vazifeye sahibiz. Bizleri başkalarından ayıran en bariz vasıf inançlarımızdaki samimiyet, imanımızdaki sağlamlık ve iddialarımızdaki yüksekliktir. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi geleceğin mimarları, gelecek nesillerin mihmandarlarıyız" diye konuştu.

"Türk düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakacağız"
Büyük ülkelere fedakar ve inanmış insanlarla yürünebileceğini ifade eden Ateş, "Her vakit kendimizi vazifeli görecek, çağın gereklilikleri ile dolanacak ve Türk düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakacağız. Çünkü biz İslamla müşerref olmuş Türk milletiyiz. Milli ve manevi geçiş noktaları inşa edecek, böylelikle dün bugün ve yarın arasındaki dengeyi en iyi şekilde kuracağız. Ağır, çetin ancak bir o kadar da kutlu görevleri ifa ediyoruz. Uzun, çetrefilli dikenli ancak bir o kadar da mübarek bir yolda ilerliyoruz. Hayatımızın her anında bu şuurla hareket etmeli, her şeyden evvel bilgimizi, görgümüzü, becerimizi, milli ve manevi özelliklerimizi ön plana çıkarmalıyız. Sağlam bir duruşa tam bir asalete ve keskin bir zekaya sahip olduğumuzu çevremizdekilere göstermeli, yaptığımız her işin hakkını vermeye çaba sarf etmeliyiz. Hedeflerimize ulaşmak için asla pes etmeden maddi ve manevi gücümüzün son sınırlarına kadar çalışmalı, kolaycılığa kaçmadan, faydalı ve kalıcı işler yapmalı, insanlara temas ederek davamız anlatmalıyız" mesajını verdi.

"Çetin yolda dayanabilecekler bizimle gelsinler"
"Gençlere yönelik bir teklif sahibi olmamız gerekmektedir" diyen Ateş, "Bir teklifimiz olmazsa dikkate alınmayız. Türk gençliğine teklifimiz, ahlaklı bir hürriyet, töreli bir şahsiyet, maddi ve manevi kalkınma, mutlu ve güçlü bir ülke, huzurlu güzel bir gelecektir. Ülkücüyüm demenin şartları ve sorumluluğu çok ağırdır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in ifade ettiği gibi, bu yolda karşımıza menfaat teklifleri, tehditler ve daha bir sürü engel çıkacaktır. Bu çetin yolda dayanabilecekler bizimle gelsinler. Cesur olanlar, kuvvetli olanlar kafilemize katılsınlar. Milletimizi tavizsiz seveceğiz, tüm kutsallarımızın korunması ve yaşatılması için her türlü fedakarlığı göstereceğiz, uyanık olacağız, feraset sahibi olacağız. Gaflete düşenlerin, basiretsizlik gösterenlerin ve dar görüşlülerin aramızda yeri yoktur. Ülkücü ahlaktan mahrum, ülküdaşlık hukukunda nasipsiz, disiplinsiz, ilkesiz ve gevşek tabiatlı kimselerle kaybedecek zamanımız yoktur" şeklinde konuştu.

"Gençler milli ve manevi yönden zayıf"
Çok yönlü bir medeniyet buhranının içinde olunduğunu dile getiren Ateş, "Gençliğimizin milli ve manevi yönden zayıfladığını üzüntü içerisinde müşahede etmekteyiz. Karşı karşıya olduğumuz bu buhran ve bunalım, büyük milletimizi ülkülerinden koparmaması, hedeflerinden caydırmaması, yolculuğundan geri döndürmemesi için gençliğe yatırım yapmamız gerekmektedir. Zekasını, enerjisini israf etmeyen, milli sorumluluğunun farkında, şuurlu ve disiplinli bir neslin inşasının sağlanması hususunda üzerimize büyük vazifeler düşmektedir. Bu vazifelerin başında gençlerimize bu çağın mücadelesinin bilimle vuku bulduğu, tarihe yön vermenin yolunun bilgiden geçtiği şuurunu kazandırmak gerekmektedir. Ben arkadaşlarımdan kendilerini her anlamda yetiştirmelerini, sosyal bilimlerde Türk medeniyetinin kodlarını çözecek ve geliştirecek kalibrede olmalarını, fen bilimlerinde bilgi teknolojilerinin Türk kodlarını kurmalarını istiyorum. Çünkü ancak bilgili, inançlı, azimli, milli şuura sahip, değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve çağın ihtiyaçlarına uygun bilim üreten bir gençlik tasavvur ettiğimiz medeniyet ufkuna eriştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

ANTALYA

07 Aralık 2019 Cumartesi

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