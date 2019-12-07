Antalyaspor ile Trabzonspor'un ligdeki 47'nci randevusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Antalyaspor ile Trabzonspor'un ligdeki 47'nci randevusu

DHA

ANTALYASPOR, yarın karşılaşacağı Trabzonspor ile ligde 47'nci maçını oynayacak. Bordo mavili rakibi karşısında ligde bugüne kadar 8 galibiyet alan Antalyaspor, maçı kazanmayı hedefliyor.
Süper Lig'in 14'üncü haftasında Antalyaspor, yarın saat 16.30'da Trabzonspor ile karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada kırmızı beyazlılar galibiyeti hedefliyor. Ligde oynadığı son 6 maçta galibiyet kazanamayan Antalyaspor, Trabzonspor maçında yükselişe geçmek istiyor. Teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı beyazlılarda taraftar, antrenmanı ziyaret ederek futbolculara moral verdi. Antalyaspor yönetimi de taraftarın stadı doldurarak, maçta takımı desteklemesi çağrısı yaptı.
Antalyaspor ile Trabzonspor, lig ve kupa olmak üzere bugüne kadar 65 maçta karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 38, Antalyaspor ise 13 galibiyet aldı. 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım yarın Antalya Stadyumu'nda Süper Lig'deki 47'nci maçını oynayacak. Bu karşılaşmalarda da Trabzonspor'un 28, Antalyaspor'un ise 8 galibiyeti var. Süper Lig müsabakalarında bordo mavili takım 84 gol atarken, kırmızı beyazlılar ise 44 golle karşılık verdi.
Trabzonspor ile oynadığı son 5 Süper Lig maçında 1 puan alan Antalyaspor, bu süreçte kalesinde 13 gol gördü ve sadece üç gol atabildi. Antalyaspor'a konuk olduğu son 5 Süper Lig maçında 3 galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alan Trabzonspor, Mayıs 2016'dan bu yana rakibine dış sahada mağlup olmadı. Antalyaspor'un 2015/16 sezonundaki 7-0 galibiyeti, bordo mavili kulübün lig tarihinde aldığı en farklı yenilgi oldu.
Evinde 3 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 1 puan alabilen Antalyaspor, kalesinde 9 gol gördü. Antalyaspor, daha önceki 8 iç saha karşılaşmasının toplamında 6 gol yemişti. Deplasmanda oynadığı son 17 Süper Lig maçında da gol atan Trabzonspor, ligde devam eden en uzun serinin sahibi. Antalyaspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçların 46 ile 60'ıncı dakikaları arasında 6 gol yedi ve bu alanda ligin en yüksek sayısına sahip ekip konumunda. Antalyaspor'un iç sahada attığı son 4 gol de maçların ikinci yarılarında gelirken, bu gollerin ikisinde asistini Gustavo Blanco yaptı.
Antalyaspor, Trabzonspor maçının bilet fiyatları, VIP 100, Batı 60, Doğu 40, Kale Arkası 20, Misafir Takım tribünü ise 26 liradan satılıyor.

ANTALYA

07 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:24
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te 3 kişiyi öldüren firari 12 yıl sonra yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 kişiyi öldüren firari 12 yıl sonra ...
Başkan Ateş: "Gençler milli ve manevi yönden zayıf" Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş: "Türk düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakacağız" İl Ocak Başkanları Antalya'da toplandı
YEREL HABERLER Başkan Ateş: "Gençler milli ve manevi yönden ...
Uysal’dan sanat atolyelerine ziyaret
YEREL HABERLER Uysal’dan sanat atolyelerine ziyaret
Uluslararası Yörük Sempozyumu başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Yörük Sempozyumu başladı
Uysal, yazar Boztosun ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Uysal, yazar Boztosun ile bir araya geldi
Eski eşyalar yeni oyuncaklara dönüştü
YEREL HABERLER Eski eşyalar yeni oyuncaklara dönüştü
85 bin TL değerinde kaçak içki ele geçirildi Antalya’da bir otelde 338 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER 85 bin TL değerinde kaçak içki ele ...
500 bin yıl öncesinin ilk iskanı Karain Mağarası´nın ziyaretçi sayısı arttı
YEREL HABERLER 500 bin yıl öncesinin ilk iskanı Karain Mağarası´nın ...
Antalya'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Baz istasyonuna 'leylek' düzenlemesi
YEREL HABERLER Baz istasyonuna 'leylek' düzenlemesi
Antalya'da, 338 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da, 338 litre kaçak içki ele geçirildi
Finike'de fuhuş operasyonu: 12 tutuklama
YEREL HABERLER Finike'de fuhuş operasyonu: 12 tutuklama
Alanya'da uyuşturucu operasyonuna 16 tutuklama
YEREL HABERLER Alanya'da uyuşturucu operasyonuna 16 tutuklama
Terör örgütüne finansal kaynak operasyonunda gözaltı sayısı 33'e yükseldi Terör örgütüne finans sağlamak amacıyla para trafiğini organize ettikleri belirlendi Terör destekçilerine özel harekat destekli şafak operasyonu
YEREL HABERLER Terör örgütüne finansal kaynak operasyonunda gözaltı ...
Ayşenur davasında tahliye kararına ailesinden sert tepki ‘Ben bir şeytanın eline düştüm’ yazılı not bırakarak intihar etmişti Acılı baba Sezer: “Ödül verilir gibi ceza veriliyor” Avukat Zeynep Kıvanç Güzel: “Bu karara karşı hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz”
YEREL HABERLER Ayşenur davasında tahliye kararına ailesinden sert ...
Antalya'da PKK/KCK operasyonu: 29 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da PKK/KCK operasyonu: 29 gözaltı
'Cin çıkarma' seansları düzenleyen dolandırıcıya 24 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER 'Cin çıkarma' seansları düzenleyen dolandırıcıya 24 ...
Perinçek: Üretime göre destek modeli oluşturuyoruz
YEREL HABERLER Perinçek: Üretime göre destek modeli oluşturuyoruz
Rektör Ünal engelli öğrencilerin problemlerini dinledi 43 birimde toplam 206 engelli öğrenci eğitim görüyor
YEREL HABERLER Rektör Ünal engelli öğrencilerin problemlerini ...
Quick Sigorta’dan eğitim için bir adım daha
YEREL HABERLER Quick Sigorta’dan eğitim için bir adım daha
Başkan Tütüncü öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Tütüncü öğrencilerle buluştu
Ayşenur davası sanığı serbest ‘Ben bir şeytanın eline düştüm’ yazılı not bırakarak intihar etmişti
YEREL HABERLER Ayşenur davası sanığı serbest ‘Ben bir şeytanın eline ...
Aziz Nikolaos Demre'de anıldı 
YEREL HABERLER Aziz Nikolaos Demre'de anıldı 
Terör örgütüne üyelik ve finansal destek operasyonu: 29 gözaltı PKK/KCK terör örgütünden gelen paraları iş yeri açarak değerlendirip, elde edilen geliri tekrar terör örgütüne gönderdikleri tespit edildi
YEREL HABERLER Terör örgütüne üyelik ve finansal destek operasyonu: ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X