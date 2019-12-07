Antalyaspor ile Trabzonspor'un ligdeki 47'nci randevusu

ANTALYASPOR, yarın karşılaşacağı Trabzonspor ile ligde 47'nci maçını oynayacak. Bordo mavili rakibi karşısında ligde bugüne kadar 8 galibiyet alan Antalyaspor, maçı kazanmayı hedefliyor.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Antalyaspor, yarın saat 16.30'da Trabzonspor ile karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada kırmızı beyazlılar galibiyeti hedefliyor. Ligde oynadığı son 6 maçta galibiyet kazanamayan Antalyaspor, Trabzonspor maçında yükselişe geçmek istiyor. Teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı beyazlılarda taraftar, antrenmanı ziyaret ederek futbolculara moral verdi. Antalyaspor yönetimi de taraftarın stadı doldurarak, maçta takımı desteklemesi çağrısı yaptı.

Antalyaspor ile Trabzonspor, lig ve kupa olmak üzere bugüne kadar 65 maçta karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Trabzonspor 38, Antalyaspor ise 13 galibiyet aldı. 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım yarın Antalya Stadyumu'nda Süper Lig'deki 47'nci maçını oynayacak. Bu karşılaşmalarda da Trabzonspor'un 28, Antalyaspor'un ise 8 galibiyeti var. Süper Lig müsabakalarında bordo mavili takım 84 gol atarken, kırmızı beyazlılar ise 44 golle karşılık verdi.

Trabzonspor ile oynadığı son 5 Süper Lig maçında 1 puan alan Antalyaspor, bu süreçte kalesinde 13 gol gördü ve sadece üç gol atabildi. Antalyaspor'a konuk olduğu son 5 Süper Lig maçında 3 galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi alan Trabzonspor, Mayıs 2016'dan bu yana rakibine dış sahada mağlup olmadı. Antalyaspor'un 2015/16 sezonundaki 7-0 galibiyeti, bordo mavili kulübün lig tarihinde aldığı en farklı yenilgi oldu.

Evinde 3 maçtır kazanamayan ve bu süreçte 1 puan alabilen Antalyaspor, kalesinde 9 gol gördü. Antalyaspor, daha önceki 8 iç saha karşılaşmasının toplamında 6 gol yemişti. Deplasmanda oynadığı son 17 Süper Lig maçında da gol atan Trabzonspor, ligde devam eden en uzun serinin sahibi. Antalyaspor bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçların 46 ile 60'ıncı dakikaları arasında 6 gol yedi ve bu alanda ligin en yüksek sayısına sahip ekip konumunda. Antalyaspor'un iç sahada attığı son 4 gol de maçların ikinci yarılarında gelirken, bu gollerin ikisinde asistini Gustavo Blanco yaptı.

Antalyaspor, Trabzonspor maçının bilet fiyatları, VIP 100, Batı 60, Doğu 40, Kale Arkası 20, Misafir Takım tribünü ise 26 liradan satılıyor.



ANTALYA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:24

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