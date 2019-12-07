Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı Kaza sonrası bariyerlere çarpan otomobil sürücü araç içinde sıkıştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı Kaza sonrası bariyerlere çarpan otomobil sürücü araç ...

İHA

– Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil, elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı Kaza sonrası bariyerlere çarpan otomobil sürücü araç içinde sıkıştı

– Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, ManavgatAlanya D400 karayolu Kızılağaç Yemişli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Manavgat istikametinden Alanya istikametine giden Kamil A.’nın kullandığı 07 JF 363 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki İsa A.’nın kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Çarpışma sırasında elektrikli bisikletten yol kenarına fırlayan elektrikli bisiklet sürücüsü İsa A., hafif yaralanırken elektrikli bisiklete çarptıktan sonra yolun solunda bulunan çelik bariyerlere çarparak durabilen otomobil sürücüsü Kamil A. ise otomobilden Antalya Büyükşehir belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kazanın ardından ManavgatAlanya D400 karayolunun Yemişli mevkisinde trafik akışı uzun süre tek şeritten kontrollü olarak verilirken araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

ANTALYA

07 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:24
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çifte cinayet sanığına iki kez müebbet ve 39 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Çifte cinayet sanığına iki kez müebbet ve 39 yıl ...
Miras davasında baba ile oğula ceza yağdı Serik’te 2 kişinin öldüğü miras davasında babaya 2 müebbet, oğluna 42 yıl ceza Tutuklu sanık Süleyman Ünal’a ‘kasten öldürme’ suçundan 2 kez müebbet, ‘teşebbüs aşamasında kalan kasten öldürme’ suçundan 39 yıl ceza verildi Eylemleri sırasında Süleyman Ünal’a yardım ettiği belirlenen ve mahkeme tarafından 42 yıl hapis cezası verilen oğlu Savaş Ünal gözaltına alınarak Alanya cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Miras davasında baba ile oğula ceza yağdı Serik’te 2 ...
5.Abdülhamit Han’ı anlamak konulu kompozisyon yarışması
YEREL HABERLER 5.Abdülhamit Han’ı anlamak konulu kompozisyon ...
Antalyaspor ile Trabzonspor'un ligdeki 47'nci randevusu
YEREL HABERLER Antalyaspor ile Trabzonspor'un ligdeki 47'nci ...
Karayolundaki başıboş eşek sürücülere zor anlar yaşattı Karayolundaki başıboş eşek için belediye ekipleri seferber oldu Hayvanı araca bindirmekte zorlanan ekipler sonunda eşeği kucaklayarak minibüse bindirmeyi başardı
YEREL HABERLER Karayolundaki başıboş eşek sürücülere zor anlar ...
Gaziantep'te 3 kişiyi öldüren firari 12 yıl sonra yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 kişiyi öldüren firari 12 yıl sonra ...
Başkan Ateş: "Gençler milli ve manevi yönden zayıf" Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş: "Türk düşmanlarının heveslerini kursaklarında bırakacağız" İl Ocak Başkanları Antalya'da toplandı
YEREL HABERLER Başkan Ateş: "Gençler milli ve manevi yönden ...
Uysal’dan sanat atolyelerine ziyaret
YEREL HABERLER Uysal’dan sanat atolyelerine ziyaret
Uluslararası Yörük Sempozyumu başladı
YEREL HABERLER Uluslararası Yörük Sempozyumu başladı
Uysal, yazar Boztosun ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Uysal, yazar Boztosun ile bir araya geldi
Eski eşyalar yeni oyuncaklara dönüştü
YEREL HABERLER Eski eşyalar yeni oyuncaklara dönüştü
85 bin TL değerinde kaçak içki ele geçirildi Antalya’da bir otelde 338 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER 85 bin TL değerinde kaçak içki ele ...
500 bin yıl öncesinin ilk iskanı Karain Mağarası´nın ziyaretçi sayısı arttı
YEREL HABERLER 500 bin yıl öncesinin ilk iskanı Karain Mağarası´nın ...
Antalya'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Baz istasyonuna 'leylek' düzenlemesi
YEREL HABERLER Baz istasyonuna 'leylek' düzenlemesi
Antalya'da, 338 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya'da, 338 litre kaçak içki ele geçirildi
Finike'de fuhuş operasyonu: 12 tutuklama
YEREL HABERLER Finike'de fuhuş operasyonu: 12 tutuklama
Alanya'da uyuşturucu operasyonuna 16 tutuklama
YEREL HABERLER Alanya'da uyuşturucu operasyonuna 16 tutuklama
Terör örgütüne finansal kaynak operasyonunda gözaltı sayısı 33'e yükseldi Terör örgütüne finans sağlamak amacıyla para trafiğini organize ettikleri belirlendi Terör destekçilerine özel harekat destekli şafak operasyonu
YEREL HABERLER Terör örgütüne finansal kaynak operasyonunda gözaltı ...
Ayşenur davasında tahliye kararına ailesinden sert tepki ‘Ben bir şeytanın eline düştüm’ yazılı not bırakarak intihar etmişti Acılı baba Sezer: “Ödül verilir gibi ceza veriliyor” Avukat Zeynep Kıvanç Güzel: “Bu karara karşı hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz”
YEREL HABERLER Ayşenur davasında tahliye kararına ailesinden sert ...
Antalya'da PKK/KCK operasyonu: 29 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya'da PKK/KCK operasyonu: 29 gözaltı
'Cin çıkarma' seansları düzenleyen dolandırıcıya 24 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER 'Cin çıkarma' seansları düzenleyen dolandırıcıya 24 ...
Perinçek: Üretime göre destek modeli oluşturuyoruz
YEREL HABERLER Perinçek: Üretime göre destek modeli oluşturuyoruz
Rektör Ünal engelli öğrencilerin problemlerini dinledi 43 birimde toplam 206 engelli öğrenci eğitim görüyor
YEREL HABERLER Rektör Ünal engelli öğrencilerin problemlerini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X