Kaynak yaparken yangın çıktı

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Antalya’da bir işçinin kaynak yaptığı sırada çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Üçgen Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binada çalışan işçi, kaynak yaptığı sırada çıkan kıvılcımların binanın içerisinde bulunan malzemelerin üstüne düşmesi sonucu küçük çaplı yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa süre kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.

ANTALYA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:24

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