Çilek bu sezon yüz güldürecek

ANTALYA'da geçen yıl düşük rekolteyle üreticiyi, 2 katına çıkan fiyatıyla da tüketiciyi üzen çilek, bu yıl yüzde 50'lik verim artışıyla yüz güldürecek.

Türkiye'de örtü altı yaş sebze meyve üretiminde söz sahibi olan Antalya'da, çilek üreticisi bu yılki sezondan umutlu. Geçen yıl fidelerin çoğunluğunun 'erkek' çıkması nedeniyle rekoltesi düşen ve fiyatı 2 katına çıkan çilekten zarar eden üreticiler, bu yıl hem rekolteden hem de fiyattan umutlu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen ile Aksu ilçesindeki bir üreticinin 20 dönümlük modern serasında ilk mahsulün hasadını yaptı. Karaloğlu ve Zeybekci, dalından kopardıkları çilekleri kasalara doldurup, sezonun üretici için bereketli geçmesini diledi.

'GEÇEN YIL KIŞ AĞIR GEÇMİŞTİ BU OLUMSUZLUK YOK'

Kentin tarımsal üretimde merkez olduğunu ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, hasat sezonunu başlattıklarını söyledi. Antalya'da çileğin 13 bin dönüm arazide üretilip, 45 bin tonluk bir rekoltesinin olduğunu kaydeden Özen, çilek üretiminde Gazipaşa ve Serik ilçelerinin söz sahibi olduğunu kaydetti. Kaliteli üretime büyük önem verdiklerini anlatan Özen, "Geçen sene kış şartlarının ağır geçmesinden kaynaklı üretim miktarlarında bir sıkıntı yaşamıştık. Ancak bu yıl genel duruma bakınca şu ana kadar olumsuz bir tablo görünmüyor. Vatandaşlarımız hem çileğe hem de diğer tarım ürünlerine doyacaklar" dedi.

Diğer yandan çilek üretiminde söz sahibi olan Serik ilçesine bağlı Kadriye bölgesinde de hasat başladı. Burada 12 dönüm arazide çilek üreten Şaban Aksoy da bu yıl tüketicinin çileğe doyacağını ifade etti. Geçen yıl kötü bir kış geçirdiklerini, ürünün de kötü olmasının kendilerini çok etkilediğini ifade eden Aksoy, "Bu yıl hava şartları da çok güzel. Üretim bu yıl çok olacak. Geçen yıla oranla yüze 5060 oranında çilek fazla olacak" diye konuştu.

Bu yılki fiyatların 10 TL'yi geçmeyeceğini belirten Aksoy, fiyat istikrarının sağlanacağını söyledi.



ANTALYA 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:24

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