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10 yaşındaki çocuk evde çıkan yangında hayatını kaybetti

İHA

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen zihinsel ve bedensel engelli 10 yaşındaki çocuk kaldırıldığı sağlık merkezinde hayatını kaybetti.

10 yaşındaki çocuk evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen zihinsel ve bedensel engelli 10 yaşındaki çocuk kaldırıldığı sağlık merkezinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sırasında Aksu ilçesi Karaçallı Mahallesi Sahil Caddesi üzerindeki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan vatandaşlar içeride bulunan Aksu İlkokulu Özel Eğitim Sınıfları orta hafif sınıfı öğrencisi 10 yaşındaki İbrahim Paşa Kaya’yı dışarı çıkardı. Bacağında yanık bulunan ve dumandan etkilendiği belirlenen Kaya, hemen Aksu Semt Polikliniğine kaldırıldı. Küçük çocuk burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İbrahim Paşa Kaya'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANTALYA

07 Aralık 2019 Cumartesi

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