Büyükşehir’in ulaşım denetimleri sürüyor Kumluca’da yönetmeliğe uymayana ceza

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı’na bağlı denetim birimi Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte denetim yaptı. MavikentBeykonak hattında yapılan denetimde yönetmeliğe uygun olmayan araçlara ceza yazıldı.

Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ve Ulaşım Denetim Ekipleri kent merkezi ve ilçelerde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde, araçların ve şoförlerin UKOME Toplu Taşıma Araçları yönetmeliğinde yer alan kurallara uyup uymadıkları kontrol ediliyor.

Kumluca ilçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleşen periyodik denetimde Karşıyaka Mahallesi Gücük Mevkiinde MavikentBeykonak hattında çalışan toplu taşıma araçları, ticari taksiler, tahditli öğrenci servisleri ve korsan taşımacılar denetlendi. Denetimlerde yönetmeliğe uygun olmayan araçlara cezai işlem uygulandı.

ANTALYA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:25

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