Büyükşehir’den her sabah iç ısıtan ikram

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk ve Kepez devlet hastaneleri, Akdeniz Sanayi Sitesi ve Toptancı Hal’de her sabah vatandaşa çorba ikramında bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, Antalyalıların sağlıklı beslenmesi ve çok önemli olan kahvaltı öğününü atlamaları için her gün çorba dağıtıyor. Sınav döneminde yoğun bir koşuşturma içerisinde olan Akdeniz Üniversite öğrencilerine Kasım ayından bu yana çorba ikramını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, devlet hastaneleri, sanayi sitesi ve toptancı halde de çorba dağıtıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, her sabah Atatürk Devlet Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Akdeniz Sanayi Sitesi ve Toptancı Hal’de çorba dağıtımı gerçekleştiriyor. Hasta, hasta yakınları ve esnaf soğuk kış sabahına Büyükşehir Belediyesi’nin ikram ettiği sıcak çorba ile başlıyor. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi Aşevinde hazırlanan çorbaya büyük ilgi gösteriyor.

ANTALYA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:50

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.