Arkadaşıyla kavga ettikten sonra ortadan kaybolan 16 yaşındaki Burak'tan haber alınamıyor Baba Emin Yumuk: "Eşimle birlikte sabaha kadar parklarda çocuğumu arıyorum"

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cuma günü okulda arkadaşıyla kavga ettikten sonra ortadan kaybolan 16 yaşındaki çocuktan 48 saattir haber alınamıyor. Kavga ettikten sonra okuldan bisikletine binip ayrıldığı iddia edilen çocuğun ailesi, çocuklarının bulunmasını bekliyor.

Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Burak Yumuk'tan Cuma günü saat 14.00'ten beri haber alınamıyor. Burak'ın üzerinde kapüşonlu beyaz kazak ve siyah mont olduğu biliniyor. 2 gündür haber alınamayan Burak'ın babası Emin Yumuk (39) ve üvey annesi Nazmiye Yumuk'un (36) çaresiz bekleyişi ise sürüyor.

Kumluca Sanayi Sitesi'nde tarım ilaçlama motorları imalatında çalışan baba Emin Yumuk, Cuma günü kendisini okuldan aradıklarını ve Burak'ın bir kavgaya karıştığını söylediklerini belirtti. Yumuk, "Ailesi de şikayetçi olmuş herhalde, 'polis çağırdık' dediler. İş yerimden ayrıldım, evden eşimi aldım ve arabamla okula gittim. Okula vardığım zaman 'oğlunuz 5 dakika önce bisikletiyle kaçtı' dediler. Biz okul müdürünün yanına geçtik, orada anlattılar biraz bize, 'Öğle civarı bir tartışma olmuş, boğazında morluklar var' dediler. Tartışma nedir, ne konuda oldu hiçbir fikrimiz yok. Tartıştığı öğrencinin ailesi ile görüşmedik, öğrencinin kimliğini bize vermediler, kim olduğunu bilmiyoruz" şeklinde konuştu.



"Arkadaşı bisikletiyle giderken görmüş"

Bir öğrencinin serviste evine giderken Beykonak civarında Burak'ı bisikletle gördüğünü ifade eden Yumuk, "Başka da bir haber alamadık. Telefonu derste okul yönetimi elinden almıştı, bize 'derste telefonla oynuyor, telefon vermeyin' dediler. Biz de vermedik telefon. Saat 16.00'dan beri haber yok. Eşimle birlikte sabaha kadar parklarda çocuğumu aradım. Terminalde sabahlayabilir diye oraya da gittik, fotoğrafını bıraktık. Emniyete de gittik fotoğrafını verdik. Arkadaşlarının birisinin yanına gidebileceği bir yer varsa orada saklanıyor olabilir. Biz eşimle birlikte sabaha kadar parkları, caddeleri aradık. Kalabileceği her yeri aradık” ifadelerini kullandı.

ANTALYA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:25

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