Lavaboyu kullanma bahanesiyle girdiği iş yerlerinde çantalara musallat olan hırsız yakalandı

Antalya'da lavaboyu kullanma bahanesiyle girdiği restoranda elini yıkamaya giden kadının masada bıraktığı çantasından 750 lira çalan şüpheli, 2 gün sonra da bir simit fırınında bir kadının çantasından 110 lirayı çaldıktan sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'da bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan Ebru Avaz (21), geçen Perşembe günü öğle yemeği için restorana gitti. Çantasını masada bırakıp elini yıkamaya giden Avaz, döndüğünde çantasındaki 750 liranın olmadığını fark etti. Avaz, polisi arayarak yardım istedi. Polis ekipleri güvenlik kameralarından eşkalini tespit ettiği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli, iki gün önce de ellerini yıkama bahanesiyle girdiği simit fırınında bir kadın çalışanın çantasından para çalarken yine güvenlik kameralarına yakalandı. Mağdur Filiz Durmaz (40), çantasındaki 110 liranın olmadığını fark etti. İşletme sahibi güvenlik kamerasını inceleyince çantanın bir kişi tarafından alınıp kurcalandığı ortaya çıktı. Çalışanların haber vermesiyle fırına gelen polis ekipleri, kamera görüntülerindeki şüphelinin iki gün önce Avaz'ın çantasından 750 lirayı çalan şahıs olduğunu tespit etti. Polis güvenlik kamerası kayıtlarından eşkalini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanan şüphelinin Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan sorgusunda iş yerleri sahiplerine 'lavaboyu kullanacağım' dediği öğrenildi. Şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

ANTALYA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:25

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