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Antalya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

İHA

Antalya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan yangın sonucu iki ev kullanılamaz hale geldi.
Kaş ilçesinde çıkan ve yandaki eve de sıçrayarak büyüyen yangında iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, sabah erken saatlerde Kalkan Mahallesi Akbel Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T. ve ailesinin yaşadığı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan M.A.K.’a ait eve de sıçradı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
İki evin kullanılamaz hale geldiği olayda can kaybı yaşanmadı.

ANTALYA

08 Aralık 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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