Serik Belediyespor - Erzinspor: 3-2

Onu tanıdınız mı?

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STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: Davut Dakul Çelik (xx), Kürşathan Akın (xxx), Muhammet Ali Doğan (xxx)

SERİK BELEDİYESPOR: Ahmet (xx) Taner (xxx), Alican (xxx), Sinan (xxx), Ahmet (xxx), Doğancan (xx)(Dk.83 Abdurrahman), Burçin (xxx), Erdi (xx)(Dk.64 Sefa xx), Atakan (xxx), Abdulsamet (xxx), Güven (x)(Dk.46 Cenk xx)

ERZİNSPOR: Yaşar (xx) Emrah (xx), Onur (xx), Okan (xx)(Dk.83 Benan), Nureddin (xx), Taylan (xx)(Dk.64 Timur x), Ali Sinan (xxx), Berkant (xxx), Halil (x)(Dk.33 Burak xx), Kaan (xx), Sefa (xx)

SARI KARTLAR: Erdi, Atakan, Abdurrahman (Serik Belediyespor) - Sefa, Taylan, Berkant, Emrah, Burak Kaan (Erzinspor)

GOLLER: Dk.63, Dk.78 Alican (penaltı), Dk.90+2 Ahmet (Serik Belediyespor) Dk.45 Ali, Dk.90+4 Nurettin (penaltı) (Erzinspor)TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor evinde Erzinspor A.Ş.'yi 3-2 yendi.

45'inci dakikada gelişen Erzinspor atağında Burak'ın sağdan ortasında topla buluşan Ali takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı Erzinspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

62'nci dakikada Erzinspor ceza sahası içerisinde Emrah'ın Ahmet'e yaptığı faul sonrası maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

63'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Alican topu filelerle buluşturdu: 1-1.

77'nci dakikada Sefa'nın soldan geliştirdiği atakta Erzinspor ceza sahası içerisine gönderilen topa, Kaan elle müdahale etti. Bu pozisyonda da maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

78'inci dakikada penaltı atışını kullanan Alican topu filelere gönderdi: 2-1.

90+2'nci dakikada Sinan'ın ortasında topla buluşan Ahmet'in ceza sahası içerisindeki vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

90+4'üncü dakikada gelişen Erzinspor atağında, Serik Belediyespor ceza sahası içerisinde topa Abdurrahman elle dokununca hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Erzinspor'dan penaltı vuruşunu kullanan Nurettin ağları havalandırdı: 3-2.

Maç Serik Belediyespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.



ANTALYA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:25

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