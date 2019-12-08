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Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor'a 31 mağlup oldu.

Süper Lig’in 14. haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor’a 31 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
50. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare’nin ceza alanına ortasına hareketlenen Aatif Chahechouhe’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.
62. dakikada Ufuk Akyol'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Uğurcan Çakır topa iki hamlede hakim oldu.
77. dakikada Sörloth'un pasıyla ceza sahasının içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Nwakaeme'nin gelişine vuruşunda top kaleci Ferhat’ta kaldı.
85. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Chahechouhe, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Uğurcan topa sahip oldu.

Stat: Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Asım Yusuf Öz xx
Antalyaspor: Ferhat Kaplan xx, Nazım Sangare xx, Celustka xx, Diego Angelo x, Eren Albayrak x, Ufuk Akyol x, Doğukan x (Amilton dk. 75 x), Fredy x (Serdar Özkan dk. 46 xx ), Hakan Özmert xx, Gustavo Blanco xx, Mukairu x (Aatif Chahechouhe dk. 46 xx)
Yedekler: Boffin, Tarık Çamdal, Salih Dursun, Chico, Harun Alpsoy, Yekta Kurtuluş, Dala
Teknik Direktör: Stjepan Tomas
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Hüseyin Türkmen xx, Kamil xx (Abdurrahim Dursun dk. 53 x), Gaston Campi xx, Serkan Asan xx, Yusuf Sarı xx (Majid Hosseini dk. 80 ?), Obi Mikel xx, Abdulkadir xx, Daniel Sturridge xxx (Caleb Ekuban dk. 60 x), Nwakaeme xx, Sörloth xx
Yedekler: Erce Kardeşler, İvanildo Fernandes, Doğan, Cafer Tosun, Ogenyi Onazi, Donis Avdijaj, Fıratcan Üzüm
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gol: Celustka (dk. 18) (Antalyaspor), Sörloth (dk. 3), Nwakaeme (dk. 25), Yusuf Sarı (dk. 45) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Hakan Özmert, Serdar Özkan (Antalyaspor), Daniel Sturridge, Serkan Asan (Trabzonspor)

ANTALYA

08 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 06:25
  • GÜNEŞ 07:50
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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