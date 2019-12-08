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Antalyaspor - Trabzonspor: 1-3

DHA

STAT: Antalya

STAT: Antalya
HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Erdinç Sezertam (xx), Asım Yusuf Öz (xx)
ANTALYASPOR: Ferhat (xx) Eren Albayrak (xx), Diego Angelo (xx), Doğukan Sinik (xx) (Dk. 75 Amilton x), Nazım Sangare (xx), Celustka (xxx), Fredy (xx) (Dk. 46 Serdar Özkan xx), Hakan Özmert (xx), Ufuk Akyol (xx), Gustavo Blanco (xx), Mukaıru (xx) (Dk. 46 Chahechouhe xx)
TRABZONSPOR: Uğurcan (xx) Serkan Asan (xx), Hüseyin (xx), Campi (xx), Kamil (xx) (Dk. 53 Abdurrahim xx), Abdülkadir Parmak (xx), Obi Mikel (xx), Nwakaeme (xxx), Yusuf (xxx) (Dk. 80 Hosseini), Sturridge (xx) (Dk. 60 Ekuban x), Sörloth (xxx)
GOLLER: Dk. 17 Celustka (Trabzonspor) - Dk. 4 Sörloth, Dk. 25 Nwakaeme, Dk. 45 Yusuf (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Hakan Özmert, Serdar Özkan (Antalyaspor) Sturridge, Serkan (Trabzonspor)Süper Lig'in 14'üncü haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yendi.
Bordo mavili futbolcular, üzerinde 'RTÜK 25 Yaşında' yazılı pankartla sahaya çıktı. Maçtan önce, yaşamını yitiren Trabzonspor'un efsane isimlerinden ve aynı zamanda milli takım futbolcusu olan Tuncay Mesci için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.4'üncü dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Sturridge'nin orta alandan gönderdiği topla rakip ceza alanında buluşan Sorloth'un vuruşu ağlarla buluştu: 0-1.
14'üncü dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Mukairu, altıpas içinde topa istediği gibi hakim olamayınca Uğurcan Çakır meşin yuvarlağa hakim olmayı başardı.
17'nci dakikada sol çaprazdan Hakan Özmert'in ceza alanı içine ortasında top Trabzonsporlu Obi Mikel'in kafasından sekerek arka direğe gitti. Arka direkte topa gelişine kafa vuran Celustka, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın solundan ağlara gönderdi: 1-1.
25'inci dakikada Trabzonspor sağ kanattan Yusuf ile korner kullandı. Ceza alanı içi ön direkte Sturridge'den seken topa hareketlenen Nwakaeme, arka direkte vuruşunu yaptı. Top ağlarla buluştu: 1-2. Antalyasporlu futbolcular korner atışına neden olan topun rakip oyunculardan çıktığını iddia ederek, itirazda bulundu.
37'nci dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya yükselen Gustavo Blanco'nun kafa vuruşu Uğurcan'da kaldı.
45'inci dakikada Nwakaeme'nin ara pasıyla sol kanatta topla buluşan Kamil, bekletmeden topu ceza alanına gönderdi. Arka direkte topla buluşan Yusuf, düzelterek sol ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Ferhat'ın solundan köşeden ağlarla buluşturdu: 1-3.
İlk yarı Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
50'nci dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya hareketlenen Chahechouhe'nun kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
55'inci dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu Diego Angelo kullandı. Bu futbolcunun doğrudan kaleye gönderdiği şutta top kalenin sağından az farkla auta çıktı.
62'nci dakikada Ufuk Akyol'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutu kaleci Uğurcan iki hamlede kontrol etti.
65'inci dakikada Gustavo Blanco'nun ceza alanı içinden vuruşu kaleci Uğurcan'dan oyun alanına döndü.
73'üncü dakikada ceza sahası yakınında yaşanan hava topu mücadelesi sırasında kafa kafaya çarpışan Campi ve Gustavo Blanco'nun sakatlıkları nedeniyle oyun kısa süreli durdu.
82'nci dakikada Hakan Özmert'in ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Uğurcan tokatlayarak kornere gönderdi.
85'inci dakikada Chahechouhe ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda kaleci Uğurcan başarılıydı.
Trabzonspor, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

ANTALYA

08 Aralık 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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