Eşekler üzerinde iki takımın kıran kırana futbol maçı Eşeğin üzerindeki oyuncularda elden ele dolaşan keçi kılından yapılma top, kaleyle buluşturulmaya çalışıldı Yörük yaşamında eşeğin rolünü göstermek için eşek sırtında futbol oynadılar Güreşlerde develer, sahiplerine zor anlar yaşattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eşekler üzerinde iki takımın kıran kırana futbol maçı Eşeğin üzerindeki oyuncularda elden ele ...

İHA

Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde 4. Geleneksel Karacaören Karabük Deve Güreşleri gerçekleştirildi. Güreşler öncesi eşekler üzerinde keçi kılından yapılan topla gösteri amaçlı "Yörük futbolu" oynandı. Oyuncuların eşekler üzerinde zor anlar yaşadıkları Yörük futbolunda, Yurdakaçan takımı, Karakaçan takımını 41 mağlup etti. Galip devenin seçilmediği gösteri amaçlı güreşlerde zaman zaman deve sahipleri kendi aralarında kısa süreli tartışmalar yaşarlarken, bazı güreşlerde ise güreşen develeri ayırmak isteyen görevliler zor anlar yaşadı.

Eşekler üzerinde iki takımın kıran kırana futbol maçı Eşeğin üzerindeki oyuncularda elden ele dolaşan keçi kılından yapılma top, kaleyle buluşturulmaya çalışıldı Yörük yaşamında eşeğin rolünü göstermek için eşek sırtında futbol oynadılar Güreşlerde develer, sahiplerine zor anlar yaşattı

Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi’nde 4. Geleneksel Karacaören Karabük Deve Güreşleri gerçekleştirildi. Güreşler öncesi eşekler üzerinde keçi kılından yapılan topla gösteri amaçlı “Yörük futbolu” oynandı. Oyuncuların eşekler üzerinde zor anlar yaşadıkları Yörük futbolunda, Yurdakaçan takımı, Karakaçan takımını 41 mağlup etti. Galip devenin seçilmediği gösteri amaçlı güreşlerde zaman zaman deve sahipleri kendi aralarında kısa süreli tartışmalar yaşarlarken, bazı güreşlerde ise güreşen develeri ayırmak isteyen görevliler zor anlar yaşadı.

Kumluca Belediyesi himayesinde Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği ile Karacaören Mahallesi halkı tarafından organize edilen 4. Geleneksel Karacaören Karabük Deve Güreşleri, Karabük mevkinde deve güreşi için özel olarak hazırlanan alanda yapıldı. Güreşlere Kumluca’nın yanı sıra, Antalya, Demre, Aydın, Denizli ve Muğla’dan yaklaşık 70 deve katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından güreşler öncesi eşekler üzerinde keçi kılından yapılan topla gösteri amaçlı “Yörük futbolu” oynandı. Oyuncuların eşekler üzerinde zor anlar yaşadıkları yörük futbolunda, Yurdakaçan takımı, Karakaçan takımını 41 mağlup etti. Yörük futbolu hakkında açıklama yapan maçın hakemi Cahit Karataş, Yörük yaşamında eşeğin önemli bir yeri olduğunu ve tarih boyunca eşeklerin değirmene gitme, yük ve su taşıma gibi işlerde kullanıldığını söyledi.
Günümüzde ise eski kültürleri yaşatmak, insanlara hoş eğlenceli vakit geçirme, eski kültürleri yaşatma adına eşekle gösteri amaçlı futbol oyunu oynadıklarını ifade eden Karataş, "Amerikan futbolu var, bizde eşek üzerinde Yörük futbolu olsun dedik. Bazı insanlar buna tepki gösterse de bizim amacımız kültürü yaşatmak, insanların hoş vakit geçirmelerini sağlamak. Talep gelmesi halinde biz bu eşeklerle Türkiye’nin her yerine giderek bu görsel oyunumuzu oynamaya hazırız." dedi.

Yapılan duanın ardından başlayan deve güreşlerinde ise develer birbirlerine üstünlük sağlayabilmek için kıran kırana mücadeleler etti. Galip devenin seçilmediği gösteri amaçlı güreşlerde zaman zaman deve sahipleri kendi aralarında kısa süreli tartışmalar yaşarlarken, bazı güreşlerde ise güreşen develeri ayırmak isteyen görevliler zor anlar yaşadı.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, deve güreşlerinin Kumluca ve yöresinde sevilen ve yaşatılmaya çalışılan güzel bir Yörük kültürü olduğunu, bazı zamanlarda hayvan severler tarafından bu güreşlerin eleştirilse de yöre insanının deveye olan sevgisi ve kültürü yaşatma çabalarına kendilerinin her zaman destek vereceklerini söyledi.

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği güreşlerde deve sahipleriyle, güreşlerin yapılmasına katkı sağlayan sponsorlara Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer ve diğer protokol üyeleri tarafından kupa ve plaket verildi.

ANTALYA

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:25
  • GÜNEŞ 07:51
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Barınakta 20 köpek ölüsü bulan hayvanseverler şoke oldu Telef olan köpekler jandarma gözetiminde Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı Konyaalt Belediyesi: “İlk bulgular, ölümlerin bir sabotaj neticesinde gerçekleştiği şüphesini kuvvetlendirmektedir”
YEREL HABERLER Barınakta 20 köpek ölüsü bulan hayvanseverler şoke ...
Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından
YEREL HABERLER Antalyaspor - Trabzonspor maçının ardından
Stjepan Tomas: "Gole kadar her şeyi yapıyoruz ama gol atamıyoruz"
YEREL HABERLER Stjepan Tomas: "Gole kadar her şeyi yapıyoruz ama gol ...
Ünal Karaman: "Sevindirici tek şey maçı kazanmış olmamız" Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman "Biz savunan bir takım değil, daha çok futbol oynayan bir takımız"
YEREL HABERLER Ünal Karaman: "Sevindirici tek şey maçı kazanmış ...
Antalyaspor - Trabzonspor: 1-3
YEREL HABERLER Antalyaspor - Trabzonspor: 1-3
Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç ...
Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 3 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 3 (İlk yarı)
Serik Belediyespor - Erzinspor: 3-2
YEREL HABERLER Serik Belediyespor - Erzinspor: 3-2
Hayvanseverden 'Mutlu'yu istemiyoruz' eylemi
YEREL HABERLER Hayvanseverden 'Mutlu'yu istemiyoruz' eylemi
Bir gecede 3 araç kundaklandı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, 3 farklı mahallede 3 aracı ateşe vererek kaçtı
YEREL HABERLER Bir gecede 3 araç kundaklandı Antalya'nın Gazipaşa ...
Antalya'da kurusıkı tabancayla intihar teşebbüsü Kurusıkı tabancayla kafasına ateş etti, ağır yaralandı Eniştesinin şarjörü çıkartıp ikna çabasına aldırmadı, daha önceden silahına sürdüğü mermiyle kafasına sıktı
YEREL HABERLER Antalya'da kurusıkı tabancayla intihar ...
Eniştesinin elinden aldığı silahla başına ateş etti
YEREL HABERLER Eniştesinin elinden aldığı silahla başına ateş etti
Kaş Milli Eğitim Müdürü dünya evine girdi
YEREL HABERLER Kaş Milli Eğitim Müdürü dünya evine girdi
Antalya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Antalya'da çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale ...
Antalya’da ucuzluk izdihamı Su bastığı için indirim yaptığı belirtilen halı mağazasına vatandaşlar akın etti
YEREL HABERLER Antalya’da ucuzluk izdihamı Su bastığı için indirim ...
Lavaboyu kullanma bahanesiyle girdiği iş yerlerinde çantalara musallat olan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Lavaboyu kullanma bahanesiyle girdiği iş yerlerinde ...
Antalya'da turistler aralık ayında denize girdi
YEREL HABERLER Antalya'da turistler aralık ayında denize girdi
İki kadının çantasından para çalan şüpheli, adliyede
YEREL HABERLER İki kadının çantasından para çalan şüpheli, adliyede
Dedenin inadı, sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı Parkta baygınlık geçiren yaşlı dede hastaneye gitmek istemedi Nabzı ve tansiyonu zayıflayan yaşlı dede güçlükle ikna edilip hastaneye götürüldü
YEREL HABERLER Dedenin inadı, sağlık ekiplerine zor anlar ...
Evinin yandığını gören anne sinir krizi geçirdi Baygınlık geçiren anneyi komşuları, çocuklarını da arkadaşları teskin etti Evinin 4 kez kundaklandığını ileri süren kadın, "Bu evde 2 çocuğumla yaşıyorum. Benim kime zararım var” diyerek gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Evinin yandığını gören anne sinir krizi ...
Özel çocuklar, çorak toprakları yeşertecek
YEREL HABERLER Özel çocuklar, çorak toprakları yeşertecek
Türkiye'de en çok ziyaretçi ağırlayan il Antalya oldu Antalya'da 10 ayın doluluk oranı yüzde 73,1 olarak belirlendi
YEREL HABERLER Türkiye'de en çok ziyaretçi ağırlayan il Antalya ...
Başkan Uysal'dan milli kültür vurgusu Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal: "Milli kültürümüzü detaylarıyla ve değerleriyle anlayarak geleceğe uyarlarsak baş köşede yerimizi alırız"
YEREL HABERLER Başkan Uysal'dan milli kültür vurgusu Muratpaşa ...
Maxx Royal Cup'ta şampiyon Heike Dittrich
YEREL HABERLER Maxx Royal Cup'ta şampiyon Heike Dittrich

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X