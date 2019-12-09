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(ÖZEL) Halterci ikizler rakip olacak

DHA

- ANTALYA'da U 17 Kadınlar Halter Milli Takımı'nın kampına katılan 17 yaşındaki ikizler Aysel ve Cansel Özkan, ilgi odağı oldu. Sevgi evlerinde büyüyen ve başarılarla dolu spor hayatlarıyla göz dolduran kardeşler, Avrupa şampiyonasında birbirine rakip olacak.

- ANTALYA'da U 17 Kadınlar Halter Milli Takımı'nın kampına katılan 17 yaşındaki ikizler Aysel ve Cansel Özkan, ilgi odağı oldu. Sevgi evlerinde büyüyen ve başarılarla dolu spor hayatlarıyla göz dolduran kardeşler, Avrupa şampiyonasında birbirine rakip olacak.
Niğde'de yaşayan ikizler Cansel ve Aysel Özkan, 8 yaşına geldiklerinde babaları yaşamını yitirdi. Anneleriyle birlikte Gaziantep'in Nurdağı ilçesine dayılarının yanına dönen kardeşler, bir süre burada yaşadıktan sonra maddi imkansızlıklar nedeniyle 13 yaşında sevgi evlerine yerleştirildi. Burada hem eğitim hayatlarına devam eden hem de sosyal faaliyetlerde bulunan kardeşler, bir taraftan da üniversite sınavına hazırlandı.
BİRİ DÜNYA ŞAMPİYONU DİĞERİ TÜRKİYE REKORTMENİ
Sevgi evindeki beden eğitimi öğretmeninin, kardeşlerin vücut yapılarının hem atletizme hem haltere yatkın olduklarını keşfetmesi üzerine ikizler spora yönlendirildi. Ancak kardeşler halteri tercih ederek Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli antrenör Nihat Arslan'la çalışmaya başladı. U 17 Kadınlar Halter Milli Takımı'na seçilen kardeşlerden Aysel, 64 kilogram kategorisinde 88 kilogram koparma, 101 kilogram silkme ile Türkiye rekortmeni oldu. Aysel, Avrupa şampiyonasına hazırlanırken kardeşi Cansel ise geçen mart ayında ABD'de gerçekleştirilen yıldızlar dünya şampiyonası 55 kilogram kategorisinde 79 kilogram koparma, 91 kilogram silkme ile dünya şampiyonu oldu.
BİRBİRLERİNE RAKİP OLACAKLAR
Kardeşler, başarılı spor kariyerlerinde çıtayı daha yükseğe çıkarmayı hedefledi. Cansel ve Aysel kardeşler, milli takım kampına katılarak Aralık ayı içerisinde İsrail'de düzenlenecek Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor. Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Duacı köyünde ormanlık alanda kurulu Rehalife Rehabilitasyon Merkezi'ndeki kampa giren kardeşler, Avrupa şampiyonasında birbirine rakip olacak. Aynı kategoride halter kaldıracak kardeşlerin hedefi ise Türk bayrağını kürsüde dalgalandırmak.
Zorlu yollardan geçtiklerini belirten Aysel Özkan, atletizmle ilgilenirken haltere geçtiklerini söyledi. Niğde'de sevgi evinde kaldıkları sürede profesyonelleşmeye başladıklarını anlatan Özkan, "Sevgi evlerine gelene kadar kötü olan yaşantımızı güzel yerlere taşıyacağız. Sevgi evlerinde her istediğimizi karşılıyorlar. Başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi.
Cansel Özkan ise Avrupa şampiyonasında iddialı olduğunu belirterek, "Kardeşim rakibim olacak. 3 madalya veriyorlar koparma, silkme ve toplam. Birini ben, birini o alırız" diye konuştu. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten antrenör Nihat Arslan da, "Sevgi evlerinde kalmalarından dolayı dezavantajları vardı. Rakipleri kadar şanslı değillerdi. Ona rağmen milli takıma girdiler. Cansel dünya şampiyonu oldu. Birlikte antrenman yapıyorlar. Aşağı yukarı aynı kilogramı yapıyorlar" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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ANTALYA

09 Aralık 2019 Pazartesi

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