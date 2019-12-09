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Op.Dr. Soyan: "İdrar yolları enfeksiyonunu ciddiye almalıyız”

İHA

Havaların soğumasıyla birlikte idrar yollarındaki enfeksiyonların arttığına dikkat çeken Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Soyan, ihmal edildiği takdirde ciddi böbrek enfeksiyonlarına yol açabileceğini söyledi.

Op.Dr. Soyan: "İdrar yolları enfeksiyonunu ciddiye almalıyız”

Havaların soğumasıyla birlikte idrar yollarındaki enfeksiyonların arttığına dikkat çeken Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Soyan, ihmal edildiği takdirde ciddi böbrek enfeksiyonlarına yol açabileceğini söyledi.
Soğuğun idrar torbasının üzerindeki olumsuz etkileri idrar yolu enfeksiyonlarına yakalanma ihtimalini artırabiliyor. İhmal edildiği takdirde ise ciddi böbrek enfeksiyonlarına yol açabileceğini belirten Aspendos Anadolu Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Soyan, Kış aylarında özellikle ayakların ve bacakların aşırı soğuk hava ile temas etmesi idrar yolu enfeksiyonunu kolaylaştırdığını söyledi. İdrar yolu enfeksiyonu hem kadın hem de erkekte görülebilir diyen Üroloji Uzm. Op. Dr. Hüseyin Soyan, “Hastalık kadınlarda sistit (idrar torbası iltihaplanması) veya böbrek enfeksiyonu (piyelonefrit) şeklinde gelişirken, erkeklerde sistit, prostatit (prostat bezi iltihabı) veya piyelonefrit olarak ortaya çıkar. Ancak kadınlar erkeklere nazaran anatomik yapıları nedeniyle idrar yolu enfeksiyonlarına çok daha yatkındır. Bu yüzden kadınlarda daha sık görüyoruz” dedi.

"Kadınlarda daha sık görülüyor"
İdrar yolları enfeksiyonu, üriner sistem enfeksiyonudur. En yaygın görülen idrar yolu enfeksiyonu sistit yani mesane iltihabı. Kadınlarda daha çok görüldüğünü açıklayan Op. Dr. Soyan, “Kadınlarda daha çok olmasının nedeni ise üretra, vajina ve rektumanın birbirine yakın olmasıdır. Bununla birlikte, kadınların üretrası daha kısa olduğundan idrar yolu enfeksiyonlarına kadınlar çok daha kolay yakalanıyor. Anatomik farklılıklardan dolayı kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülmektedir” açıklamasında bulundu.
"Soğuk havalarda idrar yolları enfeksiyonun artmasında ki en önemli nedenlerden birisi de vücut direncimizin düşmesidir" diyen Soyan, idrar yolları enfeksiyonu belirtilerine ilişkin, "Göbeğin alt kısmında, kasıklarda ağrı olursa, idrar yaparken ve yapmazken de yanma olması, ani idrara sıkışma, tuvalete yetişememe, idrar yaparken zorlanma ve ağrılı işeme, idrar renginde koyulaşma veya kanama olması, bel ağrılarının olması, idrarın çıkış noktasında sızı olması idrar yolları enfeksiyonunun belirtileridir.” Belirtileri ciddiye almamız gerektiğini belirten Dr. Soyan, “Tabii bu belirtilerin ilerlemesiyle birlikte ateş olması sonucunda enfeksiyonun ilerlediğini ve olaya böbreklerin de dahil olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden belirtileri fark ettiğimiz andan itibaren doktora görünmeliyiz. İdrar yolları enfeksiyonunu ciddiye almalıyız. Aksi takdirde böbreklerimize ciddi zararlar vermektedir” diye belirtti.

Korunmanın yolları
İdrar yolları enfeksiyonuna yakalanmamak için öncelikle sıvı alımına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Soyan, “Birincisi; özellikle sıvı bol almalıyız. Çünkü en güçlü antibiyotik. Sıvıyı arttırdığımızda idrar miktarı da artıyor. Bu da mekanik temizlik sağlıyor. İkincisi; çay, kahve ve koladan uzak duruyoruz. Kahvedeki kafein idrar yollarına zarar veriyor ve enfeksiyona yakalanmaya zemin hazırlıyor. Demir emilimini de azalttığı için kansızlık yapar. Kansızlıkta vücut direncinin düşmesine zemin hazırlar. Bunun sonucunda enfeksiyonlara yatkınlık oluşur. Çay, kahve ve kola tüketmemeye çalışalım. Yeşil çay içebiliriz. Bununla birlikte kendimizi idrar yolları enfeksiyonundan c vitamini alarak da koruyabiliriz. Bu bağlamda yaban mersini kullanımı çok önemlidir. Çünkü yaban mersininin, tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonuna neden olan bakterilerin yüzde yetmişinin oluşmasını engelleyici ve koruyucu özelliği var. Aynı zamanda iyi bir gıda takviyesidir” ifadelerinde bulundu.

"İdrar rengi önemli"
Sıvı alımına dikkat çeken Soyan, “Kişilerin terleme durumu ve metabolizmasına göre su alımı farklılık gösterebiliyor. Bu yüzden su alımında idrar rengimizi baz almalıyız. İdrar rengi şeffaf olmalı” sözleriyle idrar renginin şeffaf olması gerektiğini belirti. Soyan, Ayakları, bacakları ve kasıkları soğuktan koruyacak şekilde giyinmek gerektiğini söyledi ve ayakta banyo yapması gerektiğine de dikkat çekti. Soyan, alttan vajinayı yıkayacak şekilde duş yapılmamasını, vajina temizliği için çeşitli temizlik ürünleri kullanılmamasını, ilişkiye girmeden önce ve sonrasında mutlaka tuvalete gidilmesini, partnerlerin ilişki öncesinde mutlaka banyo yapmalarını da söyledi. Soyan, cinsel yolla kadınların çok fazla idrar yolları enfeksiyonuna yakalandığını, bu uyarıların dikkate alınması ve idrar yolları enfeksiyonunun ciddiye alınması gerektiğini belirti.

ANTALYA

09 Aralık 2019 Pazartesi

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