Prof.Dr. Derin: "Kadına şiddet, saldırganlık ve narsizmin sebebi"

Antalya Mevlevihanesi İrfan Meclisi’ne konuk olan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Derin, günümüzde insanların psikolojik sorunlar yaşamasının temel sebebinin, tasavvufun hayattan uzaklaştırılması olduğu belirterek "Kadına şiddet, saldırganlık ve narsizmin sebebidir" dedi.

“Hazreti Mevlana ve Psikolojik Terapi” konulu söyleşisinde Prof. Dr. Süleyman Derin, pozitivizm ve materyalizmin günümüz insanını dinden uzaklaştırdığını ve bunun sonucu olarak da özellikle batıda dinin yerini psikolojinin almaya başladığını vurguladı. “Psikoloji adeta seküler bir din haline geldi” diyen Derin, çağdaş insanın ciddi bunalımlar yaşamakta olduğuna dikkat çekerek, “İnsanlar elbette sorunlarının çözümünü dinde arıyor; ama batı insanına sunulan dinler onun sorunlarını çözmekten çok uzak. İnsanı doğuştan asli günah işlemiş suçlu bir varlık olarak gören ve insan tabiatına aykırı uygulamaları bulunan bir din, ona dünya ve ahiret mutluluğunu nasıl verebilir ki? Ancak bizim dinimiz İslam’da insanın bütün doğal ihtiyaçları karşılanmıştır. Evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak, ticaret yapıp para kazanmak gibi fıtri gereksinimler bizim dinimizde helaldir. Ama batılılara sunulan din, kendi din adamlarına ve dindarlarına bu gibi şeyleri yasaklıyor. Bu da batı insanının psikolojik ve ruhi sıkıntılarını her geçen gün arttırıyor ve psikoloji seküler bir din olarak ortaya çıkıyor" dedi.



"Batı insanı arayış içinde"

Bugün batı insanının ciddi bir arayış içinde olduğunu ve aradıklarını da Mevlana gibi mutasavvıflarda bulduğunu belirten Derin, batıda kurulan Mevlana merkezlerinin sayısının gün geçtikçe arttığını ve Mesnevi’nin bugün batıda en çok satan kitaplar arasında yer aldığını vurguladı. Batılı psikologların çağdaş insanın buhranının çözüm yollarını Mevlana’nın eserlerindeki psikolojik tahlillerde bulduğuna dikkat çeken Derin, Mesnevi’nin neredeyse her bir hikâyesinin ve beyitlerin pek çok psikolojik tahliller içerdiğini dile getirerek “Batıda uygulanan bibliyoterapi yönteminin en temel kaynağı Mesnevi’deki hikayelerdir. İnsanlar bu hikâyeleri okuyarak hikayedeki kahramanların karakterlerinden hareketle doğruyu ve yanlışı incinmeden öğreniyorlar ve herhangi bir psikolojik tehdit hissetmeden terapi oluyorlar. Ama maalesef ülkemizdeki çoğu aydın da Hz. Mevlana’yı batılı yazarlardan tanıyor. Aslında bu çok üzücü ve utanılacak bir durumdur” dedi.

Batılıların, önceleri insanların seviyesini matematiksel zekalarına, IQ’larına göre ölçtüklerini vurgulayan Derin, sonraları IQ’su yüksek olmanın hayatta başarılı sayılmak için yeterli olmadığını, bunun yanında sabırlı olmak, cömert olmak, merhametli olmak gibi erdemlerin de bir insanın seviyesini belirlemede önem arz ettiğini anladıklarını dile getirerek, “Yani daha sonra duygusal zekayı, EQ’yu keşfettiler. Takım ruhu var mı, arkadaşlarına karşı saygılı mı, yardımlaşma ve fedakarlık duygusu var mı gibi duygusal yapılarına göre insanların seviyelerini belirlediler. Daha sonra baktılar ki bu da tam doğru sonucu vermiyor bu kez ruhsal zekayı, SQ’yu keşfettiler. Yani hayatın amacı nedir, insan bu dünyaya niçin geldi, ruh beden için ne ifade eder, hayat bittikten sonra ne olacak gibi soruları çözebilen zekanın, insanın değerini belirlediği fark ettiler. Ama Mevlana ve diğer mutasavvıflar, bunların çok daha ilerisini asırlar öncesinde çoktan keşfetmişlerdi" diye belirtti.



"Kadına şiddet, saldırganlık ve narsizmin sebebi"

Tasavvufun, her şeyden önce insanın hayvani ve nefsani dürtülerini denetlediğini ve onun zararına olan huyları terbiye edip yararına olanları güçlendirdiğini söyleyen Derin, “Bugün batılılar, insanın kendi zevki peşinde koştukça o kadar mutsuz olduğunu yeni keşfettiler. Oysa bunu Mevlana ve diğer mutasavvıflar yüzyıllar önce biliyorlardı ve insan eğitiminde buna göre nefsi terbiye yöntemleri geliştirmişlerdi. Tasavvuftaki az yemek, az uyumak, az konuşmak, az ile yetinmek gibi maddi zevkleri olabildiğince azaltma ilkesi, insanı başkalarına ve başka varlıklara faydalı bir kişiliğe büründürür” ifadelerinde bulundu.

Tasavvufun bir başka ilkesinin de insanın saldırganlık ve intikam alma dürtüsünü denetlemesi olduğuna dikkat çeken Derin konuşmasını şöyle tamamladı:

“Eğer manevi terbiye kurumlarımız olan tasavvuf ve tekkeler bizim insanımızın hayatından çekilip alınmasaydı, bugün yaşanan kadına şiddet, hayvanlara eziyet, cinayetler, işkenceler gibi saldırganlık ve şiddet olayları bu kadar artmazdı. Tarihi kaynaklardan öğrendiğimize göre Osmanlılar zamanında ortalama her bin kişiye bir tekke düşüyordu. İnsanlar buralarda terapi görüyorlar, buralarda insan olurlardı. Tekkelerde önce sabretmek ve affetmek öğretilirdi; başkalarını aldatmamak, kandırmamak, hile yapmamak, tuzak kurmamak öğretilirdi. Kendi egonu yenip başkalarına faydalı olma ahlakı yerleştirilirdi. Tasavvuf hayattan uzaklaştırıldığı için narsizm, günümüzün en yaygın hastalığı haline geldi. Yani kendine taparcasına kendini beğenme duygusu ve kibir, insanların hem kendilerini mutsuz ediyor, hem de başkalarını. İşte çoğu psikolojik sorun, hep tasavvufun hayatımızdan çekilip alınmasından dolayı yaşanmaktadır.”

ANTALYA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.