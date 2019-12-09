Büyükşehir petshop eğitimi verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü, petshop sahiplerine ve hayvan severlere yönelik eğitim semineri düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Orman Müdürlüğü işbirliği ile ASAT Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde, ev ve süs hayvanı satmak için işyeri açmak isteyen katılımcılara; “CITES Sözleşmesi”, “Av ve Yaban Hayvanı Satışı Ruhsatlandırması”, “Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin; Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetleme Yönetmeliği”, “Kanatlı Hayvanların Davranışı, Ekolojisi, Bakımı ve

Beslenmesi”, “Kedi Köpek Bakım ve Besleme”, “Hayvan Ekolojisi”, “Hayvan Davranışı”, “Akvaryum Düzenlemesi, Akvaryum Canlılarının Davranışı, Ekolojisi, Bakımı ve Beslenmesi” hakkında eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca hayvan severlere yönelik olarak ‘Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Eğitimi’ düzenledi. Eğitime katılan hayvan severlere, Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği, hayvan bakımı ve beslenmesi, hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi, sahiplenmesi ile ilgili genel bilgiler ve hayvan davranışı konuları anlatıldı. Eğitime katılan 12 hayvan severe “Yerel Hayvan Koruma Görevlisi” kimlik kartı verildi.

ANTALYA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.