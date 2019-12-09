Kınıkspor, Türkler Belediyespor’a takıldı

Antalya Süper Amatör Ligi’nde (SAL), Kınıkspor deplasmanda Türkler Belediyespor ile 22 berabere kaldı.

SAL 12. haftada Türkler Belediyespor ile Kınıkspor Alanya’da karşılaştı. Konaklı İlçe Stadı’nda oynanan maçı Hayri Kıvanç, Veli Batuhan Bozkurt ve Ufuk Çelebi hakem üçlüsü yönetti.

Türkler Belediyespor mücadelenin 34. dakikasında Mehmet Sait’in golüyle öne geçti. Kınıkspor bu gole 41. dakikada Cihad ile karşılık verdi. İlk yarı 11 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda takımların karşılıklı atakları devam etti. Kınıkspor gelişen bir atakta, 72. dakikada Ayetullah ile golü buldu ve deplasmanda öne geçti. Türkler Belediyespor 88. dakikada Necati’nin golüyle eşitliği sağladı. Karşılaşma 22 berabere sonuçlandı.

Maçta Türkler Belediyespor’da Seyit Ahmet, Bünyamin ve Emre, Kınıspor’da Mehmet Ali, Ayetullah ve Ege sarı kart gördü

ANTALYA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:25

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