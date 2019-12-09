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Nebiler ve Yalınlı mahallelerine imar müjdesi

İHA

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçenin gelişmesi ve çok daha modern, yaşanılabilir bir kent olması adına başlatılan İmar uygulamalarıyla ilgili Nebiler ve Yalınlı Mahalleleri sakinleriyle bir araya geldi.

Nebiler ve Yalınlı mahallelerine imar müjdesi

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçenin gelişmesi ve çok daha modern, yaşanılabilir bir kent olması adına başlatılan İmar uygulamalarıyla ilgili Nebiler ve Yalınlı Mahalleleri sakinleriyle bir araya geldi.
İmar uygulama planları hakkında her iki mahallede yaşayan vatandaşlarla buluşan Başkan Genç, Meclis üyeleri, Belediye birim müdürleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte iki mahallede 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle başlayacak olan imar uygulamaları hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Başkan Genç, Belediyecilik hizmetlerinin imar uygulamasıyla başladığına dikkat çekerek; “ Bu anlayışla imar çalışmalarımıza geçen dönem startımızı verdik. Karşınıza ilk çıkan engel ise orman kadastrosu ile tapu ve kadastronun kendi arasındaki uyuşmazlıkları oldu. Yani tapu ile kadastro arasında bazı alanlarda elimizdeki tapu ile alandaki kadastro koordinatlarının birbirini tutmadığını gördük” dedi.
Belediye Başkanlığının ilk döneminde 4 yıl boyunca ilgili kurumlarla sorunun düzeltilmesi için yazışmalar ve çalışmalar yaptıklarını anlatan Genç, “Bu yazışmalar ile 4 yılın sonunda tüm bu uyuşmazlıkların düzeltmesini sağladık. 6 aydır da bütün ekibimle birlikte bölgemizin imar plan tadilatı, uygulamaya esas tadilat ve 18 uygulaması için çalışmalarını yaptık. Burada yapılacak imar çalışmalarından mümkün olduğu kadar herkesin mutlu olmasını hedefledik. İmar çalışması yapmadan bu bölgeyi geliştirmemiz mümkün değil. Alt yapı kanalizasyon çalışmaları, doğalgaz çalışmaları yapabilmek için imar geçmesi gerekiyor. Yol açmak için yapılan çalışmalarımız heba oluyor. Antalya’nın en güzide noktasındayız, kentimizin en değerli alanı. Ama hedeflediğimiz çağdaş ve modern kentleşme sürecine adım atamıyoruz. Bu cesareti gösterip adım atmak sizlerin evladı ve kardeşi olarak bana düştü" ifadelerinde bulundu.
İmar uygulamasıyla ilgili toplantı da vatandaşların sorunlarını dinleyip çalışmalar ile ilgili harita üzerinden cevap veren Genç, “Ben bu dönemde bölgenin imarı, alt yapısı ve gerekli sosyal donatı alanlarını tamamlamak istiyorum. Bunu yaparken de sizlerin görüşlerinin alınmasını özellikle istedim. Tek tek görüşmeler yapıldı ve son olarak bu toplantı ile Nebiler ile Yalınlı Mahallelermizin imar uygulamalarıyla ilgili detaylı bilgiyi sizlerle paylaşıyorum. Bu işin siyaseti olmaz, bu nedenle belediye meclisinde tüm siyasi parti ilçe başkanlarını ve meclis üyelerini bugün yapılan toplantıya davet ettim. Bölgenin ve mahallemizin sorununu el birliğiyle çözmemiz gerekiyor. Bu çalışmayı hep birlikte sahiplenmemiz gerekiyor” diye konuştu.

ANTALYA

09 Aralık 2019 Pazartesi

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