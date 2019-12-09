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Hayvanseverin protesto ettiği müdür görevden alındı

DHA

ANTALYA'da, hayvanlara kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla dün bir grup hayvansever tarafından protesto edilen Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mutlu Karacaoğlu, hayvan barınağındaki yavru köpeklerden birkaçının öldüğünün ortaya çıkmasıyla  görevden alındı.
Konyaaltı Belediyesi'nde veteriner işleri müdürü olarak görev yapan Mutlu Karacaoğlu'nun görevini kötüye kullandığını, sokak hayvanlarına kötü davrandığını ve belediyeye ait hayvan barınağını şahsi işleri için kullandığını iddia eden hayvanseverler, dün belediye önünde eylem yaptı. Antalya Hayvan Hakları gönüllüsü olduğunu öne süren yaklaşık 50 kişi, öğle saatlerinde belediyenin başkanlık girişinde ellerinde pankart ve dövizlerle bir araya geldi. Yanlarında köpeklerini de getirdiği görülen hayvanseverler "Mutlu'yu istemiyoruz" sloganı attı.
Grup adına konuşan Antalya Hayvan Hakları Sorumlusu ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) İl Temsilcisi Şebnem Ebinc, 2018 yılında bir sokak hayvanının barınağa götürülmesi sırasında boynunun kırılarak ölmesinin ardından Mutlu Karacaoğlu'nun görevden alındığını hatırlattı. Karacaoğlu'nun mahkeme kararıyla görevine döndüğünü aktaran Ebinc, "Göreve gelir gelmez yine hayvanların başına felaketler gelmeye başladı. Kısırlaştırılması ya da tedavi için gönüllülerin gönderdiği hayvanların akıbeti bilinmiyor. Her defasında 'Burası benim babamın çiftliği' diyerek istediği gibi at koşturuyor. Karacaoğlu'nun acil olarak görevden uzaklaştırılmasını istiyoruz. Uzaklaştırılmazsa her 2 ayda bir burada toplanacağız" dedi.
BARINAKTA ÖLÜ YAVRU KÖPEKLER
Kalabalık, açıklamanın ardından belediyeye bağlı barınağa giderek, hayvanların durumunu yerinde görmek istedi. Barınağa giren bazı hayvanseverler, kafeslerden birkaçında ölü yavru köpeklerle karşılaştı. Cep telefonuyla ölü köpekleri görüntüleyen Şebnem Ebinc, köpekleri toplayan görevliye "Nereye götürüyorsun köpekleri? Bunlara otopsi yapılacak bir yere götürme" diyerek tepki gösterdi. Ölen köpekleri çöp torbalarına koyan bir görevli de "Bunları morga koyacağız" ifadesini kullandı.
BELEDİYEDEN 'SABOTAJ' AÇIKLAMASI
Bu gelişme üzerine dün gece Konyaaltı Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana gelen hayvan ölümlerinin, hayvanseverleri ve kamuoyunu derinden yaraladığı belirtildi. Açıklamada, "Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İlk bulgularda ölümlerin bir sabotaj neticesinde gerçekleştiği şüphesi üzerinde duruluyor. Bu üzücü olayda ihmali ve kastı bulunan tüm şahıs ve yetkililer hakkında gereken adli ve idari işlemlerin de yapılacağının bilinmesini isteriz. Her ne olursa olsun, dünyayı paylaştığımız can dostlarımızı gerektiği gibi koruyamamanın mahcubiyetiyle kamuoyundan özür dileriz" denildi.
MÜDÜR GÖREVDEN ALINDI
Dün yaşanan bu gelişmeler sonrasında Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mutlu Karacaoğlu, görevden alındı. Karacaoğlu'nun yerine Belediye Sağlık İşleri Müdürü Dr. Filiz Dilekçi vekaleten getirildi.
HAYKONFED İl Temsilcisi Şebnem Ebinc ise Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'i ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür edeceklerini söyledi. Bakımevinde bazı eksikler bulunduğunu belirten Ebinc, "Burada kanatlı hayvanların bulunmaması gerekiyor. 20'ye yakın hindi var. Kedi ve köpeklere virüs bulaşabilir. Bu nedenle hindilerin alandan çıkarılmasını istiyoruz. Yine yeni yapılan kedi bölümünde ısıtma sistemi yeterli değil. Bu eksiğin de giderilmesini talep ediyoruz. İlçe belediyelerinin yıllık 3 bin 600 kısırlaştırma yapması gerekiyor. Bunun altına inilmemesini istiyoruz" dedi.

ANTALYA

09 Aralık 2019 Pazartesi

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