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Lösemi hastası Osman Efe, yaşam mücadelesini kaybetti

DHA

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde annesiyle oturan akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastası olan ve ilik nakli bekleyen Osman Efe Yılmaz (10), yaşam mücadelesini kaybetti.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde annesiyle oturan akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastası olan ve ilik nakli bekleyen Osman Efe Yılmaz (10), yaşam mücadelesini kaybetti.
Korkuteli Aşağıpazar Mahallesi'nde oturan Osman Efe Yılmaz, mayıs ayında rahatsızlanınca hastaneye götürüldü. Yapılan tetkikler sonunda Osman Efe Yılmaz'a ALL teşhisi konuldu. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan, kemoterapi gören ve ilik nakli bekleyen Osman Efe, bugün yaşam savaşını kaybetti.
Osman Efe Yılmaz, Burdur'un Bucak ilçesi Kızılkaya beldesine bağlı Kızılcaağaç köyünde bugün öğle vakti düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. 
Eşinden ayrı yaşayan anne Sebahat Zeren, ekim ayında Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada oğlunun sağlığına kavuşması için dua ettiğini söylemiş ve tedavi masraflarını karşılamak için destek istemişti.

ANTALYA

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:25
  • GÜNEŞ 07:51
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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