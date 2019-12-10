Yazın binlerce turisti taşıyan tekneler yeni sezona hazırlanıyor Alanya’da turistik yat ve teknelere kış bakımı

Antalya’nın Alanya ilçesinde her yıl binlerce turisti taşıyan birbirinden lüks tekneler yeni sezona hazırlanıyor.

Her yıl binlerce turisti taşıyarak ilçenin tarihi güzelliklerini eğlenceli bir şekilde görme imkanı sağlayan günübirlik tur tekneleri bakım için karaya çıkartıldı. Yerli ve yabancı turistlerin olmazsa olmazları arasında yer alan günübirlik gezi ve mavi tur teknelerinin bakımına başlandı. Karaya çıkartılan 8 ila 26 metre uzunluğunda değişen teknelere, ustalar tarafından zımpara, boya ve bakım yapılıyor. Bazı küçük tekne sahipleri ile yılların eskitemediği kaptanlar, kendi bakımlarını kendi imkanlarıyla yapıyor. Uzunluğuna ve özelliklerine göre 15 gün ya da 1 ay süreyle yürütülen çalışmalar sonrası tadilattan çıkan tekneler, sezon için hazırlıklarını tamamlayacak.



“Sezonu kazasız belasız bitirdik”

Sezonu kazasız belasız bitirdiklerini aktaran tekne kaptanı Turgay Meşe, yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Sezonda kazançlarının orta derecelerde olduğunu ifade eden Meşe, “Teknelerimizi karaya çektik. Yeni sezon için hazırlıklarımıza başladık. Yeni sezon içinde düşüncemizin yine kazasız belasız geçmesi ve kazananın Alanya’nın olmasını umut ediyoruz” dedi.



“Bu sektörde biraz da yalnız kalıyoruz”

Alanya’da deniz turizmindeki sıkıntıları da dile getiren Meşe, “Alanya Antalya’nın ilçeleri arasında bir lokomotif görevi görür. Denizde hatırı sayılır derece turist taşıyoruz. İlçenin tarihi ve doğal güzelliklerini denizden gösteriyoruz ama bu sektörde biraz da yalnız kalıyoruz. Yetkililer sadece seçim zamanları yanımıza geliyor. Dertlerimiz var, sıkıntılarımız var ve aşılması gereken konularımız var. Bu konularda da yetkileri yanımızda görmek istiyoruz. Alanya sadece otellerden ibaret değil bence, gerçekten hatırı sayılır derece denizden turist taşıyoruz. Yetkilileri dönem dönem sıkıntılarımızla ilgili yanımızda görmek bizi sevindirecek” diye konuştu.



“Sonuçta denizde can taşıyoruz”

Günübirlik tekne kaptanı Ahmet Balıktay ise 2019 sezonunu bitirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Teknelerimizi karaya çektik. Hayırlısıyla 2020 sezonuna hazırlayacağız. Teknelerimizin bakımlarını yapıyoruz. Bakımlarını yaptıktan sonra sağlıklı bir şekilde teknelerimizi suya indirmeyi düşünüyoruz. Teknelerin bakımlarında daha çok tahtaların çürüyenlerini değiştiriyoruz. Boyalarını tekrar elden geçiriyoruz ve teknelerimizi sağlamlaştırıp makine bölümdeki bakımlara geçiyoruz. Kısaca teknelerin yıllık olması gereken bakımlarını yapıyoruz. Sonuçta denizde can taşıyoruz. Emniyetli bir şekilde bu bakımları yapmamız lazım.”

ANTALYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:26

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