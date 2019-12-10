Başkan Uysal: “Teknoloji eğitimi alanındaki atılımlarımız devam edecek”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, destek eğitim kurs merkezlerinde robotikkodlama eğitimi veren öğretmenlere yönelik düzenlenen ‘ileri düzey robotik ve kodlama eğitim programı’nı ziyaretinde “Muratpaşa Belediyesi olarak teknoloji eğitimi alanındaki atılımlarımız devam edecek” dedi.

Muratpaşa Belediyesi’nin destek eğitim kurs merkezlerinde devam eden robotikkodlama eğitimlerinin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) başlayacak 2’nci sürümü öncesinde eğitmenlere yönelik ileri düzey robotik ve kodlama eğitim programı tamamlandı. Destek eğitim kurs merkezlerinde robotikkodlama derslerini veren 15 öğretmenin katıldığı program ASSİM’de gerçekleştirildi. 5 gün devam eden eğitimlerde dizüstü bilgisayarlar, robotlar, simülatörler, devre kartları ve elemanlarıyla çalışan eğitmenler; çağın gerektirdiği becerilere sahip teknolojik bilgi ve becerilerle günlük problemlere yenilikçi çözümler getiren bir gençliğin yetişmesini sağlayacak bilgilerle kendilerini güncelledi.

Eğitmenlere yönelik dersi ziyaret eden Başkan Uysal da, program hakkında yetkililerden bilgi alırken dünyanın büyük bir teknoloji atılımı yaşadığını söyledi. Artık işçi çalıştırmayan fabrikaların, yapay zekanın, otomatik sistemlerin konuşulup hayata geçirdiğini belirten Başkan Uysal, “Dünyada çılgın bir dijital devrim yaşanıyor. Bu aynı zamanda bir üretim devrimi de. Türkiye olarak buna uyum sağlamamız lazım” dedi.

Muratpaşa Belediyesi olarak 2016 yılında, ilk ve ortaokul öğrencilerinin yararlandığı destek eğitim kurs merkezlerinde robotikkodlama eğitimleri vermeye başladıklarını dile getiren Uysal, yeni dönemde bu temel eğitimi bir üst düzeye taşıyacaklarını söyledi. Bu eğitimler için Muratpaşa Belediyesi’nin robotikkodlama öğretmenleri üzerinden kendisini güncellediğini belirten Uysal, “Şimdi ikinci kademeyi de kendimiz kuruyoruz. Ayrıca ocak ayında dron eğitimine başlayacağız. Bütün bunlar ülkemizin ihtiyacı. Bütün Türkiye’ye yayılmasını bekliyoruz. Bir taraftan kendimiz yaparken bir taraftan bütün Türkiye’ye yayılsın diye çabalıyoruz. Türkiye’mizin geleceğinin buna çok ihtiyacı var. Gençlerimizin buna çok ihtiyacı var. Kendi hocalarımız yetiştiler. Başlangıçta dışardan ne kadar katkı aldıysak şimdi belediyemiz bünyesindeki hocalarımızla bu eğitimleri verebiliyoruz. O düzeye geldik. Bu atılımlarımız devam edecek" ifadelerinde bulundu.

ANTALYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:26

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