Barış mahallesine anaokulu müjdesi

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 46 yaş Kur’an Kursu açılışı için gittiği Barış Mahallesi’nde, bölgeye anaokulu yapılacağının müjdesini verdi.

Kepez Belediyesi, imara uygun konutlaşmanın tamamlandığı Barış Mahallesi’nin yaşayanlarını, modern şehir imkânlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Yol, yeşil alan gibi çalışmaların büyük oranda tamamlandığı, çağdaş enerji doğal gazın getirildiği mahallenin eğitim talepleri de karşılanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, mahalleye kazandırdığı 46 yaş Kur’an Kursu da törenle hizmete açıldı. Kurs binasının açılış kurdelesini kesen Başkan Tütüncü, mahallelilere anaokulu müjdesi verdi. Tütüncü, mahalledeki ilkokul alanının 929 m2.lik kısmının, anaokulu alanına dönüştürülmesine ilişkin imar planı revizyonu hazırladıklarını söyledi. Hazırlanan bu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun, Kepez Belediyesinin Aralık meclisinde görüşülerek, kabul edildiğini aktaran Tütüncü, “Bu revizyonun, Büyükşehir Meclisi’nde de kabul edilmesinin ardından anaokulu alanının planlaması süreci tamamlanmış olacak. Daha sonra anaokulunun bölgeye kazandırılmasına yönelik çalışmayı başlatacağız. Milli Eğitim Bakanlığı, belediye işbirliğiyle en kısa zamanda bu anaokulunu, mahallemize kazandırmak arzusundayız” açıklamasını yaptı.



“Yeni okullar bizi mutlu ediyor”

En çok, Kepez’e yeni okul binaları kazandırmaktan mutlu olduklarını belirten Tütüncü, “Geleceğimiz olan çocuklarımızı, modern eğitim olanaklarıyla buluşturmak için 11 yıldır gayretle çalışıyoruz. Belediyelerin, eğitime destek vermesi hukuki zorunluluk değil. Ama biz eğitime desteği vicdani sorumluluk olarak görüyor ve gereğini yapıyoruz. Bugüne kadar ilçemizdeki okul arazilerindeki mülkiyet ve imara ilişkin problemlerini çözerek, Kepez’e 120’den fazla okul binasının yapılmasının önünü açtık. Bu sayıyı yeterli görmüyoruz. Kepezli çocuklarımızı, Hükümetimizin destekleriyle daha konforlu, donanımlı yeni okul binalarıyla buluşturmaya devam edeceğiz. Barış Mahallemizdeki hemşehrilerimizin anaokulu isteği vardı. İmar düzenlemesiyle bu isteğinin karşılanmasına yönelik önemli bir adım attık. Bir lise binasının yapımının devam ettiği bölgeye, devletimizin desteği ile yeni okul binaları kazandıracağız" ifadesini kullandı.

Başkan Hakan Tütüncü, Kur’an Kursu’nun açılışının ardından, Kepez Belediyesi’nin mahalledeki etüt merkezi ile Prof İhsan Koz İlkokulu Gençlik ve Spor Kulübü’nün tekvando takımını da ziyaret etti.

ANTALYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.