Antalya için 'sağanak' uyarısı; metrekareye 250 kilo yağış bekleniyor

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

METEOROLOJİ 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce Antalya'da bugün başlayan sağanağın yarından itibaren etkisinin artmasının beklendiği duyuruldu. Perşembe günü, öğle saatlerine kadar metrekareye, 100250 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Antalya'da bugün başlayan sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde etkisinin artacağı kaydedildi. Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kilogram yağış düşmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yağış anında fırtına, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.



ANTALYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.