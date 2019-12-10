Tuğba Özay'ın İngiliz komşularının evi yandı Villa kullanılmaz hale gelirken, eli yanan ve dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı

Manavgat ilçesi Bucakşeyhler Mahallesi'nde yaşlı İngiliz çiftin evinde yangın çıktı. Yangında villanın 1. katı kullanılamaz hale gelirken, İngiliz Kathleen Mitchell eli yandığı ve dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı. İngiliz çiftin, manken Tuğba Özay'ın komşuları olduğu öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Manavgat Bucakşeyhler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, manken Tuğba Özay’ın komşusu olan İngiliz Kathleen Mitchell ve Alan Leslie Mitchell çiftine ait tripleks villada yangın çıktı. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye birimi ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülürken, villanın birinci katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında eli yanan ve dumandan etkilendiği bildirilen Kathleen Mitchell, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı İngiliz kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

ANTALYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.