Evi yanan aileleri Başkan Ulutaş'tan yardım sözü

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kalkan Mahallesi’nde çıkan yangında mağdur olan aileleri ziyaret ederek acılarını paylaştı.

Kaş’ın Kalkan Mahallesi Akbel Mevkisinde geçtiğimiz gün bir evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yandaki eve de sıçrayan yangın sonucu iki ev kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken, evlerde maddi hasar meydana geldi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş olayın yaşandığı bölgeye gelerek, yangında mağdur olan aileleri ziyarette bulundu ve gereken yardımı yapacaklarını ifade etti.

Kaş Belediyesinin yaptığı hizmetlerin yanında sosyal belediyecilik anlamında da çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Başkan Ulutaş, “ İyi günde de kötü günde de her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Yangında zarar gören ailelere geçmiş olsun.” dedi.

ANTALYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:26

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