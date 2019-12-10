Manavgat'ta yalnız yaşayan Romanyalı kadın ölü bulundu Talihsiz kadının kullandığı tüplü sobadan sızan gazdan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor

Meteoroloji uyarıyor! Kar ve sağanak var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Romanya asıllı Türk vatandaşı Florica Bura (52) evinde ölü bulundu. Bura’nın ısınmak için kullandığı tüplü sobadan sızan gazdan zehirlenmiş olabileceği bildirildi.

Olay, Kasaplar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Florica Bura’nın telefonla yardım istediği ev sahibi içeri girdiğinde Florica Bura’yı yatağında hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi talihsiz kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Florica Bura’nın tek başına yaşadığı dairesinde ısınmak için kullandığı tüplü sobadan sızan gazdan zehirlenmiş olabileceğini belirttiler.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, talihsiz kadının cesedi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ANTALYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.