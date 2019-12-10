(Düzeltme) Şampiyon öğretmenlere Vali'den tebrik

Vali Münir Karaloğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Türkiye Öğretmenler Kupası’nda Antalya’ya kupa getiren öğretmenlere başarı belgesi takdim etti.

Resmi ve özel tüm okul ile kurumlarda görev yapan öğretmenlerin dayanışma duygularını geliştirmek ve sporun önemini vurgulamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından masa tenisi, voleybol, basketbol ve futsal branşlarında Türkiye Öğretmenler Kupası düzenlendi. Turnuvada Antalya’yı temsilen Alanya Erkek Voleybol Takımı Türkiye Birincisi, Kepez Kadın Futsal Takımı Türkiye İkincisi oldu. Antalya Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen törenle Ankara’da düzenlene final müsabakalarından kupayla Antalya’ya dönen öğretmenlere Vali Münir Karaloğlu başarı belgesi takdim etti.



Öğrencilere rol model oldular

Öğretmenlerin ve okulların arasında iletişimin güçlendirilmesi, motivasyonun arttırılması amacıyla düzenlenen turnuvayı çok önemli bulduğuna değinen Vali Münir Karaloğlu bu tür organizasyonları diğer branşlardaki öğretmenleri de dahil ederek geliştirmek ve devam ettirmenin daha olumlu etkiler yaratacağına vurgu yaptı.

Sporun tabana yayılmasının ve bir kültür olarak çocuklara da aktarılmasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Vali Karaloğlu “Öğretmenlerimizin çocuklarımıza birer rol model olarak katıldığı bu organizasyonlar çok kıymetli. Hem öğretmenlerimizin hem de çocuklarımızın moral ve motivasyonu arttırmalarına vesile oluyor” dedi.

Konuşmasını Antalya’nın öncü ve lider bir şehir olduğuna vurgu yaprak sürdüren Karaloğlu “Spor organizasyonları bakımından da Türkiye’deki en önemli şehirlerden bir tanesi Antalya. Turnuvada Dört branştan ikisinden kupayla dönmeniz bizleri mutlu etti. Antalya’ya da iki kupa yakışmış. Ben ilin valisi olarak başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek sene inşallah Kepez futsal takımından da diğer branşlardan da birincilik bekliyoruz. Sizlerin başarınız öğrencilerinize de örnek olsun diye temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öğretmenleri tebrik eden Vali Münir Karaloğlu, konuşmasının ardından kupa kazanan öğretmenlere tek tek başarı belgelerini takdim etti.

ANTALYA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:26

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