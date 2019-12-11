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Şehzade Korkut Semzpoyumu başlıyor

İHA

Uluslararası Katılımlı Şehzade Korkut Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi İlahıyat Fakültesı, Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Antalya İl Müftülüğü ve Türk Akademik Araştırmalar Dergisi iş birliğiyle 13 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

Şehzade Korkut Semzpoyumu başlıyor

Uluslararası Katılımlı Şehzade Korkut Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi İlahıyat Fakültesı, Tasavvuf Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Antalya İl Müftülüğü ve Türk Akademik Araştırmalar Dergisi iş birliğiyle 13 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.
Akdeniz Üniversitesi Sinanı Ümmi Konferans Salonu’ndaki açılış töreniyle başlayacak sempozyumla ilgili bilgi veren Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke, sempozyuma yurt içinden ve yurt dışından 43 bilim insanının 38 bildiriyle katılacağını açıkladı. Önemli siyasi kişiliği yanında ilme, edebiyata, şiire, musikiye ve hat sanatına ilgisiyle tanınan ve ardında Fıkıh, Hukuk, Hadis, Tasavvuf, Ahlak, Dil ve Edebiyat alanında 5 ayrı eser bırakan Şehzade Korkut’un bütün yönleriyle ele alınacağı sempozyumun 9 ayrı oturumda gerçekleştirileceğini belirten Ögke, bu oturumlarda Şehzade Korkut’un hayatı ve yaşadığı dönem, eserleri, dini ilimlerdeki yeri, edebiyatçı kişiliği, şairliği, dil ve mantık alanındaki çalışmaları, sanatkârlığı ve tasavvufi şahsiyeti hakkında bilgiler verileceğini ifade etti.
Ayrıca Antalya’nın fethinin önemli sembollerinden biri olan Antalya Kaleiçi’ndeki Şehzade Korkut Cami’nin de bütün yönleriyle ele alınacağı sempozyum için, Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Arşivleri Başkanlığı’nın İstanbul’dan gönderdiği Şehzade Korkut ile ilgili 20 adet orijinal belgenin de sempozyum öncesi ve sonrasında Fakülte’de sergileneceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Ögke, “Böylece tarihe çok önemli notlar düşmüş olacağız. Zira Fatih Sultan Mehmed Han’ın torunu, 2'nci Bayezid’in oğlu ve Yavuz Sultan Selim’in kardeşi olan birinden bahsediyoruz. Bir hanedan üyesi olarak Osmanlı siyaset geleneğine ve hukuk sistemine yapmış olduğu yapıcı tenkitler ve teklifler sunan önemli bir kişiden söz ediyoruz. Ayrıca Antalya Mevlevihanesi başta olmak üzere, Korkuteli ve Antalya’da ki bir kısmı günümüze kadar ulaşan mektep, medrese, cami, tekke ve benzeri tarihi eserleri kurduğu çeşitli vakıflarla tüzel kişiliklerine kavuşturarak şehre çok önemli ve kalıcı hizmetler yapan bir devlet adamı ve alim şahsiyetten bahsediyoruz” dedi.
Sempozyumda sunulan bildirilerin daha sonra kitaplaştırılarak kalıcı ve her zaman ulaşılabilir hale de getirileceğini bildiren Ögke, bütün Antalyalıları sempozyuma davet ederek sözlerini şöyle tamamladı: “Üniversitemizin ve fakültemizin üzerinde kurulduğu Antalya ve çevresinin tarihinde en önemli şahsiyetlerden biri olan Şehzade Korkut’u, düzenlediğimiz bu sempozyum ile bütün yönleriyle insanlara ve ilim dünyasına tanıtarak memleketimize ve Türk İslam tarihine olan vefa borcumuzu bir nebze olsun ödeyeceğimizi umuyoruz"

ANTALYA

11 Aralık 2019 Çarşamba

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