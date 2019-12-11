Antalya'da yağmur sonrası gökkuşağı

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Antalya’nın Kaş ilçesinde aralıklarla yağan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu.

Kaş’ta aralıklı yağmur sonrası oluşan gökkuşağı görenleri kendine hayran bıraktı. D400 KaşKalkan karayolunda seyir halindeki bazı sürücüler gökkuşağını seyretmek için araçlarını yol kenarına park etti. Gökyüzündeki rengarenk görünümü seyretme şansını yakalayanlar, bu güzel manzaranın keyfini çıkardı.

Eşsiz anların görüntüsü kameralara yansıdı.

ANTALYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

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