Muratpaşa kreşlerinde 3 yeni program

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muratpaşa kreşlerinde 3 yeni program

İHA

Muratpaşa kreşlerinde 3 yeni program

Muratpaşa Belediyesi, 5 farklı mahallede bulunan kreşlerinde başlayacak oyun terapisi, mahremiyet eğitimi ve sağlıklı beslenme programlarının tanıtımını 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde gerçekleştirdi. Belediye kültür salonunda gerçekleşen tanıtımda programlarının ilk dersleri yapıldı.
Muratpaşa Belediyesi’nin Çağlayan, Dutlubahçe, Ermenek, Konuksever ve SoğuksuBayındır Mahallelerinde bulunan 560 öğrenci kapasitesine sahip kreşleri, 3 yeni programa başlıyor. Çocuklarının bilişsel ve sosyal becerilerini, duygu ve düşüncelerini oyunla ortaya koymayı amaçlayan oyun terapisi, cinsel eğitimin yanı sıra çocukların sosyal hayat içinde kendi özel alanını koruması, kendisi ile çevresi arasında sağlıklı sınırlar koyması gibi bilgileri içeren mahremiyet eğitimiyle birlikte sağlıklı beslenme programları 5 kreşte birden başladı.
Programlarının tanıtımı ise 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde belediye kültür salonunda gerçekleştirildi. Tanıtım derslerinde Kıvılcım Selen Sayar, oyun terapisi ve mahremiyet eğitimini anlatırken Tuğba Baysal ise çocuklarının sağlıklı beslenmesinde nelere dikkat edilmesi, nelerden kaçınılması gerektiğini dinleyicilerle paylaştı.

ANTALYA

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:27
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya, 202 Mavi Bayraklı plaja sahip İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür: “2019 yılı itibarıyla ülkemizde 463 Mavi Bayrak ödüllü plaj bulunmaktadır” “Antalya sahip olduğu 202 adet Mavi Bayraklı plaj ile dünyada en fazla Mavi Bayraklı plaj bulunan şehirdir”
YEREL HABERLER Antalya, 202 Mavi Bayraklı plaja sahip İl Sağlık Müdürü Dr. ...
Antalya'da yağmur sonrası gökkuşağı
YEREL HABERLER Antalya'da yağmur sonrası gökkuşağı
Esen, “253 bin bitki ürettik”
YEREL HABERLER Esen, “253 bin bitki ürettik”
Kemer Belediyesi’nden yaylara bırakılan başıboş köpeklerle ilgili açıklama Veteriner Hekim Fevzi Uzun: “Biz bugüne kadar yaylalardan 45 tane köpek topladık”
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi’nden yaylara bırakılan başıboş ...
Başkan Genç, kamyoncu esnafıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Genç, kamyoncu esnafıyla buluştu
Şehzade Korkut Semzpoyumu başlıyor
YEREL HABERLER Şehzade Korkut Semzpoyumu başlıyor
1500 yıllık hastane yazıtı heyecan yarattı
YEREL HABERLER 1500 yıllık hastane yazıtı heyecan yarattı
Evi kundaklanan kadın, iki çocuğuyla yardım bekliyor
YEREL HABERLER Evi kundaklanan kadın, iki çocuğuyla yardım bekliyor
Kırmızı uyarının yapıldığı Antalya güne sakin başladı Vatandaşlar sahildeki spor ve yürüyüşlerine devam etti
YEREL HABERLER Kırmızı uyarının yapıldığı Antalya güne sakin ...
Refüj demirleri vücutlarına saplandı
YEREL HABERLER Refüj demirleri vücutlarına saplandı
Sis, Kasaba Ovası'na hayat veriyor
YEREL HABERLER Sis, Kasaba Ovası'na hayat veriyor
Cip ağaca çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Cip ağaca çarptı: 5 yaralı
Antalya'da sağanak yağışa karşı tencere tepsili önlem Sağanak yağış uyarısının ardından il merkezi ve 6 ilçede en üst düzeyde tedbirler alındı Vatandaşlar su baskınlara karşı pencere, balkon ve akan çatılar için tencere tepsilerle önlem aldı
YEREL HABERLER Antalya'da sağanak yağışa karşı tencere tepsili ...
Yanan evde oğlunun olmadığını görünce rahatladı
YEREL HABERLER Yanan evde oğlunun olmadığını görünce rahatladı
Antalya’da korkutan ev yangını Arayıp bulamadığı çocuğunun evde olduğunu düşünen baba büyük korku yaşadı
YEREL HABERLER Antalya’da korkutan ev yangını Arayıp bulamadığı ...
Eşini 21 yerinden bıçaklayan eski kocanın mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Eski eşini 21 yerinden bıçaklayan sanık, "ciğerlerini elime alıp parçalarım" demiş Çocuklardan Z.K.: "Anneme, ‘beni kabul etmezse, eve almazsa yüzünü gözünü çizerim, ciğerlerini elime alıp parçalarım’ şeklinde sözlerini işittiğim olmuştur" Eski koca N.S.: "Hala seviyorum. Onun sanık koltuğunda olması lazımdı" Ayşe Seyidoğlu: "Önce çok zoruma gidiyordu ama artık yalanlarına alıştım. 21 yerimden bıçaklandım ve ölüme terk edildim. Konu başka yönlere çekilmeye çalışılıyor."
YEREL HABERLER Eşini 21 yerinden bıçaklayan eski kocanın mahkemedeki ...
Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Yarım kalanı tamamlamak isterler
YEREL HABERLER Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Yarım kalanı ...
Antalya'da suç makinesi yakalandı Ülkeye izinsiz mermi sokan şahıs cezaevine gönderildi
YEREL HABERLER Antalya'da suç makinesi yakalandı Ülkeye izinsiz ...
İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıkan genç o anları anlattı: "Yaşamam büyük şans" "Kaza yerinde ilk sorusu arabasının arkasının nerede olduğu oldu Aynı model yeni aracıyla yeşil ışıkta bile bekleyerek geçtiğini söyleyen genç, ikiye bölünen aracını garajında saklıyor Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan 21 yaşındaki Ümit Pamukçu: "Görüntüleri izleyince şok oldum, yaşamam bir şans"
YEREL HABERLER İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıkan genç o anları ...
(Düzeltme) Şampiyon öğretmenlere Vali'den tebrik
YEREL HABERLER (Düzeltme) Şampiyon öğretmenlere Vali'den tebrik
Okulların çevresindeki 128 şahıs incelendi
YEREL HABERLER Okulların çevresindeki 128 şahıs incelendi
Bu araçtan sağ çıkılmaz dedirten kazada inanılmaz görüntü İkiye bölünen otomobilde burnu bile kanamadı İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıkıp gitti
YEREL HABERLER Bu araçtan sağ çıkılmaz dedirten kazada inanılmaz ...
FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 3 tutuklu Antalya'da FETÖ'cü olduğu tespit edilen 81 şüpheliye gözaltı Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi
YEREL HABERLER FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 3 ...
Kumluca'da Afet Koordinasyon Kurulu oluşturuldu
YEREL HABERLER Kumluca'da Afet Koordinasyon Kurulu oluşturuldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X