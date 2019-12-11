Muratpaşa kreşlerinde 3 yeni program

Muratpaşa Belediyesi, 5 farklı mahallede bulunan kreşlerinde başlayacak oyun terapisi, mahremiyet eğitimi ve sağlıklı beslenme programlarının tanıtımını 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde gerçekleştirdi. Belediye kültür salonunda gerçekleşen tanıtımda programlarının ilk dersleri yapıldı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Çağlayan, Dutlubahçe, Ermenek, Konuksever ve SoğuksuBayındır Mahallelerinde bulunan 560 öğrenci kapasitesine sahip kreşleri, 3 yeni programa başlıyor. Çocuklarının bilişsel ve sosyal becerilerini, duygu ve düşüncelerini oyunla ortaya koymayı amaçlayan oyun terapisi, cinsel eğitimin yanı sıra çocukların sosyal hayat içinde kendi özel alanını koruması, kendisi ile çevresi arasında sağlıklı sınırlar koyması gibi bilgileri içeren mahremiyet eğitimiyle birlikte sağlıklı beslenme programları 5 kreşte birden başladı.

Programlarının tanıtımı ise 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde belediye kültür salonunda gerçekleştirildi. Tanıtım derslerinde Kıvılcım Selen Sayar, oyun terapisi ve mahremiyet eğitimini anlatırken Tuğba Baysal ise çocuklarının sağlıklı beslenmesinde nelere dikkat edilmesi, nelerden kaçınılması gerektiğini dinleyicilerle paylaştı.

ANTALYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:27

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