Balbey Projesi halka açıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Balbey Mahallesi Koruma Eksenli Yenileme Projesi’nin masaya yatırıldığı toplantıda vatandaşların, görüş ve talepleri dinlendi.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu’nda düzenlenen Balbey Halk Buluşması’na Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Büyükşehir Meclis Üyesi İmar Komisyonu Başkanı Mehmet Hacıarifoğlu, Başdanışman Cem Oğuz, Başkan Danışmanı Şehir Plancısı Alper Gökçay, Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan, ANTEPE Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş, Kent Estetiği Daire Başkanı Barış Soykam, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Hüsamettin Elmas, İmar Şube Müdürü Süleyman Kocabaş, Balbey Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, BalDer üyeleri, Kent Konseyi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantıda, projeyle ilgili süreç anlatılarak, Balbey sakinlerinin görüşleri ve eleştirileri alındı. Projenin olgunlaşması adına mahalle sakinlerinin öneri ve talepleri dinlendi.



“Gizli kapaklı bir çalışma yapmayacağız”

Başkan Muhittin Böcek toplantının açılışında yaptığı konuşmada, seçim bildirgesinde öncelik verdiği projelerden birinin de Balbey olduğunu hatırlatarak, “Seçim sürecinde ‘vatandaşlarımızdan gizli kapaklı bir çalışma yapmayacağız, planlı, kurallı, kimlikli kent için geliyoruz’ dedik. Haksızlığa uğrayan vatandaşlarımızın haklarını teslim edeceğimizi, bütün vatandaşlarımızın dertlerine derman olacağımızı söyledik. Herkesin belediye başkanı olarak sorunları çözeceğimizi ifade ettik. Balbey’i de çözeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın” dedi.



“Önerileriniz çok önemli”

Böcek, bugüne kadar Balbey için çivi çakan önceki belediye başkanları ve çalışma arkadaşlarına da teşekkür etti. Seçimden bugüne kadar geçen süreçte, Balbey ile ilgili oluşturdukları teknik heyetin toplantılar yaparak, ilgili odalar ve STK’larla projeyi masaya yatırdığını anlatan Başkan Muhittin Böcek, “Bugün de belediyedeki çalışma arkadaşlarımla birlikte sizlerin projeyle ilgili önerilerinizi dinleyeceğiz. Sizin düşünce ve önerileriniz çok önemli” diye konuştu



“Yol haritasına birlikte karar vereceğiz”

Vatandaşların önerileri ve teknik ekibin çalışması doğrultusunda çok geçmeden ikinci bir halk buluşması gerçekleştireceklerini söyleyen Muhittin Böcek, “Bu buluşmanın sonunda Balbey için ne yapabileceğimizi birlikte göreceğiz. Proje nasıl devam edecek, yol haritasına birlikte karar vereceğiz. Sen ben yok biz varız, biz birlikte yaparız dedik. Balbey’de sizin haklarınızı koruyarak yapılabilecek ne varsa yapmaya çalışacağım” dedi.

ANTALYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:27

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