Kepez’den beslenme uzmanı desteği

Kepez Belediyesi, ilçenin 11 ayrı noktasında açtığı Spor Merkezleri ile güne sporla başlayan kadınlara, Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı desteği de veriyor.

Profesyonel antrenörler tarafından verilen kurslara katılan kadınlara sağlıklı kilo vermenin ve bunu muhafaza etmelerinin yolları da Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Serap Bozkır tarafından anlatılıyor. Vücut kitle endeks ölçümlerinin de modern bir cihazla ayrıntılı olarak yapıldığı spor merkezlerinde, periyodik olarak yapılan ölçüm analizleri de kursiyerlere veriliyor.

ANTALYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:27

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