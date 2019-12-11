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Kepez’den beslenme uzmanı desteği

İHA

Kepez Belediyesi, ilçenin 11 ayrı noktasında açtığı Spor Merkezleri ile güne sporla başlayan kadınlara, Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı desteği de veriyor.

Kepez’den beslenme uzmanı desteği

Kepez Belediyesi, ilçenin 11 ayrı noktasında açtığı Spor Merkezleri ile güne sporla başlayan kadınlara, Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı desteği de veriyor.
Profesyonel antrenörler tarafından verilen kurslara katılan kadınlara sağlıklı kilo vermenin ve bunu muhafaza etmelerinin yolları da Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Serap Bozkır tarafından anlatılıyor. Vücut kitle endeks ölçümlerinin de modern bir cihazla ayrıntılı olarak yapıldığı spor merkezlerinde, periyodik olarak yapılan ölçüm analizleri de kursiyerlere veriliyor.

ANTALYA

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:27
  • GÜNEŞ 07:53
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  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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