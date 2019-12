Halk Et Kepez Satış Mağazası açıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in seçim vaatleri arasında bulunan Halk Et projesi hayata geçti. Halk Et’in ilk satış mağazası Kepez İlçesi Zafer Mahallesi’nde açıldı. Söz verdikleri tarihte Halk Et Satış Mağazası’nı Antalyalıların hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Vatandaşlarımız bundan sonra ucuz et yiyecek” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in halka uygun fiyatlı ve sağlıklı et sunmak amacıyla açılması talimatını verdiği Halk Et satış mağazalarının ilki Kepez Zafer Mahallesi’nde hizmet vermeye başladı. Son derece modern ve sağlıklı koşullarda halka ucuz et sunan Büyükşehir Belediyesi ANET Halk Et Mağazası vatandaşın yüzünü güldürdü. Pazar hariç haftanın 6 günü 08.0020.00 saatleri arasında hizmet verecek Halk Et’te dana kıymanın kilosu 35 lira 90 kuruş, dana kuşbaşının kilosu 44 lira 90 kuruş gibi uygun rakamlarla satılıyor.

Sağlıklı ve güvenilir olduğu için Halk Et’i tercih ettiğini söyleyen İmren Koçyiğit “Fiyatlar son derece güzel. Burada güvenli ve sağlıklı et alacağımıza eminiz. Ayrıca çiftçiye destek yönü de var. Ben emekli tarımcıyım. Üreticinin desteklenecek olması son derece önemli. Bizim hoşumuza gitti. Günlerdir takip ediyoruz. Antalya genelinde de yaygınlaştırılışa çok güzel olur" dedi.

Kendisi için fiyattan ziyade etin kaliteli ve sağlıklı olmasını önemsediğini söyleyen Suzan Eroğlu da bundan sonraki kasap alışverişini Halk Et Mağazası’ndan yağacağını belirtti. Eroğlu, “Benim için etin sağlam ve güvenilir olması çok önemli. Halk Et bize bu imkanı sunduğu için çok sevinçliyiz. Etler Antalya’mızın kendi ürünü, alışverişimize buradan devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Söz verdikleri tarihte Halk Et Satış Mağazası’nı Antalyalıların hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Vatandaşlarımız bundan sonra ucuz et yiyecekler” dedi. Halk Et’te satılan ürünlerin ucuz olmasının yanında güvenli olduğunun da altını çizen Başkan Böcek, “Biz mal alımlarını ilk elden yapmaya çalışıyoruz. Bunun için içerisinde veteriner, gıda mühendisi ve uzman kişilerin olduğu 5 kişilik bir komisyon kurduk. Bu ekip hayvanlarımızı alıyor. Kendi mezbahamızda kestiriyoruz daha sonra da veteriner gözetiminde bunları işliyoruz” diye konuştu.

Muhittin Böcek, Antalyalıları ucuz ve sağlıklı etle buluşturmaya devam edeceklerini belirterek,“Kıymayı ve eti piyasa fiyatının altında satıyoruz. Hem de sağlıklı ve güvenli bir şekilde. Nüfusa göre diğer ilçelerimizde de satış mağazalarımızı oluşturmaya başlayacağız. İlk önce burada satışa başladık. Vatandaşlarımızın memnuniyetlerini ölçüyoruz. Antalyalılara en güzel hizmeti sunmak bizim görevimiz" ifadelerini kullandı.

