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Vali Karaloğlu saat verdi: 18.00'den sonra yağış geliyor Antalya'da okullar tatil ...

İHA

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bugün saat 18.00'den sonra gece yarısı esas yağış miktarı hızlanacak. Ve sabah 8'e kadar şiddetli yağış devam edecek. Okullar yarın da tatil değil" dedi.
Meteorolojiden Antalya için Türkiye'de ilk kez kırmızı kodlu alarm verildi. Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Antalya Merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100250 kilo civarında yağış beklendiği belirtildi. Antalya Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kentte 6 ilçe için verdiği kırmızı uyarıdan sonra kriz masası oluşturdu. İlgili kurumların temsilcileri, bugün başlayan ve bu gece yarısından sonra kuvvetli olacak şekilde devam edecek yağış için önlemleri artırdı. Valilik, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.
Diğer yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD’da tüm izinler iptal edilirken uyarının yapıldığı süre boyunca başkanlıklar tam kadro görev yapacak.

"Saat 18.00'den sonra hızlanacak"
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezinde, Kriz Masası kapsamında kamu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de ilk defa Antalya dün ve bugün devam eden meteorolojik olaylar için kırmızı kod kullanıldığını belirten Karaloğlu, "Şu ana kadar Antalya ve çevresinde yağış miktarları beklediğimiz seviyede düşmüs değil. Serik ve Manavgat bölgemizde şuana kadar 30 kilogram yağış aldık. Aksu, Döşemealtı ve Kemer'de de 5 ile 15 kilogram arasında bir yağış miktarı var. Ama özellikle beklentimiz bugün 18.00'den sonra gece yarısı esas yağış miktarı hızlanacak. Ve sabah 8'e kadar şiddetli yağış devam edecek" diye konuştu.

"213 ekip arazide"
Karaloğlu, Antalya için verilen kırmızı alarmın şuan için meteorolojik sonuçlarının henüz doğmadığını belirtti. Vatandaşların duyarlı olması gerektiğinin altını çizen Karaloğlu, özellikle gece saatlerinde su basması riski olan yerlerde oturan vatandaşların tedbirli olması çağrısında bulundu.
Kriz merkezinin yönettiği bin 452 personelin hazır bulunduğunu aktaran Karaloğlu, "Arazide olan 213 ekibimiz var. 252 iş makinesi ve 124 kamyonla olayı takip ediyoruz. Ümit ediyoruz ki herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın. Biz kamu kurumlarımızla birlikte müdahale etmek üzere hazırız. Umarım Türkiye'nin ilk kırmızı uyarı sistemini sağlıklı bir şekilde atlatmış oluruz" ifadelerinde bulundu.

"Okullar tatil değil"
Okulların tatil edilip edilmediğine ilişkin sosyal medya hesaplarından 10 bine yakın mesaj geldiğini söyleyen Karaloğlu, okulları tatil edecek herhangi bir risk görmediklerinin altını çizdi. Çocuklardan gelen çok zeki ve esprili mesajlar olduğunu dile getiren Karaloğlu, bir çocuğun Konyaaltı Sahili'nde eline bir boru alıp "denizde hortum çıktı" dediğini anlatması gülümsetti. Karaloğlu, "Hortum mu çıktı diye merak ettik. Meğer deniz kenarında plastik bir hortum bulmuş 'Konyaaltı sahilinde hortum çıktı' diye video çekip bana atmış. Böyle esprilere can kurban. Ben Rizeliyim Rize'de 360 gün yağmur yağıyor her yağmur yağdığında okulları tatil etme şansımız yok. Riske göre tedbir almak durumundayız. Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Çocuklar yarın da tatil beklemesin" şeklinde konuştu.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de tüm ekiplerin takip ettiğini belirterek gerekli alt yapıların hazırlandığını aktardı.

ANTALYA

11 Aralık 2019 Çarşamba

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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Okulların tatil olup olmayacağı konusunda 10 bine yakın mesaj geldi. Riske göre tedbir almak durumundayız, şu anda öyle bir risk yok. Okullar yarın da tatil edilmeyecek" dedi.
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Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Şu ana kadar Antalya ve civarında beklenen yağış düşmüş değil, esas beklentimiz bu gece saat 18.00'den sonra ve özellikle gece yarısı olacağı yönünde" dedi.
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