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"Kışın gebelikten korkmayın" Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yegana Sadıgova: " Yazın ...

İHA

Kışın gebelerin daha stresli ve kaygılı olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yegana Sadıgova, "Açıkçası yazın hamile olmakla kışın hamile olmak arasında bir fark yok. Bu yüzden kışın gebelikten korkmayın. Endişeye gerek yok" dedi.

"Kışın gebelikten korkmayın" Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yegana Sadıgova: " Yazın hamile olmakla kışın hamile olmak arasında bir fark yok" " Kışın gebelikten korkmayın. Endişeye gerek yok”

Kışın gebelerin daha stresli ve kaygılı olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yegana Sadıgova, “Açıkçası yazın hamile olmakla kışın hamile olmak arasında bir fark yok. Bu yüzden kışın gebelikten korkmayın. Endişeye gerek yok” dedi.
Aspendos Anadolu Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yegana Sadıgova, kış döneminde gebelerin stresli ve gergin olduğunu belirtti. Sadıgova, "Soğuk havalardan bebeğim nasıl etkilenir? Bebekte sıkıntı olur mu? sorularıyla çok fazla karşılaşmaktayız. Bununla birlikte, ‘kış döneminde hastalıklardan kendimi nasıl korurum?’, ‘nasıl beslenirim?’ kaygıları ve antibiyotik kullanma korkusu söz konusu. Bu durumlar gebelerde strese ve depresyona neden oluyor” dedi.

“Endişeye gerek yok”
Kışın havaların soğuması ve kapalı olmasının gebelerde, depresyona ve strese neden olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Sadıgova, “Bununla birlikte gebelerde, kışın hasta olma kaygısı da söz konusudur. Stres yapmamalılar. Psikolojik olarak kendilerini kötü hissettirecek düşüncelere kapılmamalılar. Rahat olmalılar. Doktora görünmekten korkmamalılar. Bize gelen gebelerde, eğer depresyon durumu varsa zaten psikoloğa yönlendiriyoruz. Normal bir hamilelik stres faktörü ise onu konuşarak aşabiliyoruz. Açıkçası yazın hamile olmakla kışın hamile olmak arasında bir fark yok. Bu yüzden kışın gebelikten korkmayın. Endişeye gerek yok” diye konuştu.
Gebelerin kış döneminde grip ve aşı olmaktan korktuğunu söyleyen Sadıgova, gebeliğin tüm aylarında aşı olunabileceğini belirtti. Op. Dr. Sadıgova, "Gebede grip hastalığı, hafif burun akıntısı ve boğazda hafif kızarıklık başladığında hemen kulak, burun, boğaz doktorumuzla görüşüp süreci sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz. Gerekirse kullanabilecekleri antibiyotikleri kullanabilirler. Aynı zamanda gebelerin kullanabileceği burun damlaları var. İlaç kullanmaktan korkmasın. Çünkü bunlar doktor kontrolünde yazılıyor. Kullanmayacağım diye kendilerini şartlayıp, kendilerinde stres ve kaygıya zemin hazırlamaktalar" dedi.

"Doktor kontrolünde alınmasında sorun yok"
Op. Dr. Yegana Sadıgova, gebelerin ilaç kullanmayarak, enfeksiyonla yaşamalarının zararlı bir durum olduğunu belirterek, "Gebemizin burnu tıkalı ve ilaç kullanmıyor. Eğer ilaç kullanmazsa, burun tıkanıklığıyla yaşamaya devam ederse, kan iyi bir şekilde oksijen alamaz. Bu da bebeğe az oksijen gitmesine neden olacaktır. Bebeğe az oksijen gitmesi de ciddi zararlara sebebiyet verebilir. Yani grip bebeğe zarar vermez. Ama gebe tüm ilaçları kullanmaya korkup hiçbir ilacı kullanmazsa, enfeksiyon durumu ilerler, bunun sonucunda bebek zarar görmeye başlar. Enfeksiyon tedavi edilmeli. Çünkü enfeksiyonun kendisi kullanılan ilaçtan daha çok bebeğe zarar vermektedir. Bu yüzden doktora görünmekten ve doktorun verdiği ilaçları kullanmaktan korkmamalılar. Enfeksiyonla yaşamamalılar. Bizler gebelerin durumunu bilerek ilaç yazıyorsak bu ilaçları kullanmalarında bir sakınca yoktur. Doktorlarının önerdiği dozda kullanmalarının herhangi bir zararı olmayacağını bilmelerini isterim. Doktor kontrolünde olduğu zaman ne bebek ne de anne zarar görür" ifadelerini kullandı.
Beslenmelerin önemine değinen Sadıgova, “Gebelerimizin kışın vitamini bol dengeli bir beslenme yapmaları onları birçok hastalıktan koruyacaktır. C vitamini bakımından zengin besinleri tercih etmeliyiz. Süt ürünleri tüketmeleri kalsiyum ve magnezyum, kırmızı et tüketmeleri ise demir ihtiyacını karşılamaktadır. Bağışıklık sistemimiz için bu besinler önemlidir. Bağışıklık sistemimiz güçlü olursa hasta olmayız. Bu da kışın hasta olma kaygımızı ve stresimizi ortadan kaldırır” dedi.

ANTALYA

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:27
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