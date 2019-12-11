Yoldan çıkan cip ağaca çarptı: 5 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde cipin yağmurdan kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, SideKumköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kumköy istikametinden Side istikametine gitmekte olan Muharrem Çamlıkaya idaresindeki 07 AEF 047 plakalı cip, yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı ve yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada, cip sürücüsü Muharrem Çamlıkaya, cipte yolcu olarak bulunan Musa Baldanoğlu, Murat Özkan, Özgür Yılmaz ve Mustafa Şahbaz yaralandı. Yaralılardan Muharrem Çamlıkaya ve Musa Baldanoğlu’nun hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

ANTALYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:27

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