Karaloğlu: " Hedefimiz tekli eğitim sistemi"

Vali Münir Karaloğlu, hayırsever Nadir Yapar ile Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde 7 bin 473 metre kare arazi üzerine yapılacak okulun protokolünü imzaladı. Karaloğlu, "İlkokulun bir an önce bitirilerek eğitime kazandırılmasını istiyoruz. Böylece bölgede ikili eğitim yapan 4 okulumuzun da tekli eğitim sistemine geçiş yapmasını planlıyoruz" dedi.

Antalya Valiliği’nde düzenlenen protokol törenine Vali Münir Karaloğlu, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Müdür Yardımcısı Erhan Baydur, hayırsever Nadir Yapar, oğlu Metin Yapar ve kız kardeşi Nihal Marmara katıldı.

Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'nde 7 bin 473 metre kare arazi üzerine yapılacak 24 derslikli okula, Kamile Metin Yapar İlkokulu ismi verileceği belirtildi. Hayırsever Nadir Yapar’ı tebrik ederek sözlerine başlayan Vali Karaloğlu, “İlkokulun bir an önce bitirilerek eğitime kazandırılmasını istiyoruz. Böylece bölgede ikili eğitim yapan 4 okulumuzun da tekli eğitim sistemine geçiş yapmasını planlıyoruz. Rabbim hayırseverimiz Nadir Yapar’ın hayırlarını kabul etsin” dedi.

Okul protokolünün imzalanmasının ardından Vali Münir Karaloğlu, hayırsever Nadir Yapar, oğlu Metin Yapar ve kız kardeşi Nihal Marmara ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANTALYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:27

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