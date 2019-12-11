(ÖZEL) Yusuf Can Özkara: İnşallah başarılarımızın devamı gelir

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Uluslararası Görme Engelliler Federasyonu (IBSA) B2 B3 Futsal Dünya Şampiyonası´nda İtalya´yı 6-2 mağlup eden milli takımın oyuncularından Yusuf Can Özkara, turnuvanın kendileri açısından çok iyi geçtiğini ve başarılarını devam ettirmek istediklerini söyledi.

ANTALYA 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:27

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