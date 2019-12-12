Esentepe’ye çok amaçlı park

Kepez Belediyesi tarafından Esentepe Mahallesi’ne, içerisinde çok amaçlı toplantıların yapılabileceği üzeri kapalı bir alanın da olduğu bir park inşa ediliyor. Yeşil seferberliği başlatan Kepez Belediyesi, ilçedeki 621 adet park sayısına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi’nde park çalışması başlattı. 2B ile ilgili mülkiyet probleminin ortadan kalkmasından sonra gecekondudan modern konutlara dönüşümün yaşandığı mahalleye bin metrekarelik alana inşa ediliyor. 5411 Sokak ile 5433 Sokak’ın kesiştiği alana yapılan parkın, toprak tesviyesi tamamlandı. Etrafı bordür taşlarıyla çevrilen park alanının içerisine, ahşap oturma yerlerinin olacağı büyük bir kamelya yapılacak. Kamelya ile bölge sakinlerinin taziye gibi etkinlik alanı ihtiyacı karşılanmış olacak. Çeşitli türde ağaç ve bitkinin dikileceği mahalle parkına, çocuk oyun, açık hava spor aletleri, ahşap oturma bankları da konulacak.

Kepez Belediyesi, Başkan Hakan Tütüncü döneminde 11 yılda 352 park, toplamda 3 milyon 200 bin metrekare yeşil alan ve 733 bin ağaç dikimi yaptı.

ANTALYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:48

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.