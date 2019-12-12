Corendon Airlines Hannover uçuşlarıyla Almanya pazarında güçleniyor

Corendon Airlines, turizm sektörünün şampiyonlar ligi olarak tanımladığı Almanya pazarındaki büyümesini destinasyon ve uçuş sayısını artırarak sürdürüyor. 1 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla Hannover’dan Yaz uçuşlarına başlayacak olan Corendon Airlines, 27 Haziran’dan bu meydana 2 uçak base ederek sezon boyunca haftada 54 uçuş gerçekleştirecek.

Almanya pazarındaki operasyonlarını hız kesmeden sürdüren Corendon Airlines, meydan ve destinasyon sayısını artırarak pozisyonunu sağlamlaştırıyor. Köln, Münster, Nürnberg’e base ettiği uçakların ardından bu kez Hannover için 2 uçak base ederek adım atan Corendon Airlines, bu şehirden uçuşlarına 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren başlamayı planlıyor.

Hannover uçuşlarını base edilecek iki uçağın yanı sıra Heraklion, Rhodos, Antalya ve Hurghada baselerindeki uçuşlarla da desteklemeyi hedefleyen Corendon Airlines, sezon boyunca bu meydandan haftada 54 uçuş yapacak. Almanya pazarından geçen yıl 750 bin yolcu taşıyan Corendon Airlines, 2020 sezonunda sadece Hannover uçuşlarıyla piyasaya 450 bin koltuk sunacak.

Konuya ilişkin bir değerlendirmede bulunan Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, “2014 yılında girdiğimiz Almanya pazarında her sene daha iyiyi hedefliyor ve bunu başarıyoruz. Koltuk kapasitesi ve destinasyon çeşitliliğimizi artırarak Almanya pazarına yatırım yapmaya devam ediyoruz. Base sayımızı artırarak operasyonlarımızı daha da güçlendirdiğimiz Almanya pazarı için 2020 sezonunda toplamda 3,5 milyon koltuk planladık” dedi.

ANTALYA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:28

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