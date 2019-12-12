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Öğretmenler sertifikalarını aldı

İHA

Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) başlayacak robotikkodlama eğitimlerinin ikinci sürümü için ileri düzey eğitimlerini tamamlayan öğretmenler sertifikalarını aldı.

Öğretmenler sertifikalarını aldı

Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) başlayacak robotikkodlama eğitimlerinin ikinci sürümü için ileri düzey eğitimlerini tamamlayan öğretmenler sertifikalarını aldı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da ziyaret ettiği belediyenin robotikkodlama öğretmenlerine yönelik ileri düzey eğitim programı sona erdi. ASSİM’de çağın gerektirdiği becerilere sahip, teknolojik bilgi ve becerilerle günlük problemlere yenilikçi çözümler getiren bir gençliğin yetişmesi için başlayacak robotikkodlama eğitimleri öncesi öğretmenlere yönelik programda eğitmenler hem kendilerini güncelledi hem de dizüstü bilgisayarlar, robotlar, simülatörler, devre kartları ve elemanlarıyla çalıştı. 15 öğretmenin katıldığı ve 5 gün devam eden programın sonunda eğitmenler sertifikalarını aldı.
Sertifikalarını alan öğretmenleri kutlayan Başkan Uysal, Muratpaşa’da 2016 2017 eğitim yılında destek eğitim kurs merkezlerinde tasarım, elektronik, robotik, kodlamayı buluşturan yeni nesil eğitim sistemine geçtiklerini söyledi. Paylaşmayı, yeteneği, deneyimi önceleyen bu eğitim sistemiyle destek eğitim merkezinin küçük mucitlerinin 3 boyutlu yazıcılarla, elektronik devrelerle çalışıp akıllı telefon ve tabletler için uygulamalar, oyunlar tasarladığını anlatan Başkan Uysal, bu tasarımların kodlamayla birer ürüne dönüştüğünü kaydetti.
İlk yılında 400 öğrenci programı bugüne kadar binin üzerinde öğrencinin tamamladığına dikkat çeken Uysal, şimdi Muratpaşa Belediyesi'nin teknoloji eğitiminde 2'nci sürümün kısa bir süre içinde ASSİM’de başlayacağını söyledi. Yeni döneminin en büyük özelliğinin farklı yaş gruplarına ve ilgi alanlarına göre özelleştirilmiş içerik ve uygulamalara sahip olmasında yattığına dikkat çeken Uysal, bu bağlamda, ilkokul döneminden başlamak üzere 21'inci yüzyılın gerektirdiği becerilere sahip bireyleri yetiştirmeyi hedef olarak belirlediklerini sözlerine ekledi. Türkiye’de bu alanda büyük bir boşluk bulunduğuna dikkati çeken Uysal, Muratpaşa'nın böylesi bir model üzerine kurguladığı sistemle Türkiye'de öncü ve örnek olacağını belirtti.

ANTALYA

12 Aralık 2019 Perşembe

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